L'OM prévient cinq joueurs, c'est fini pour eux

Avec la nomination de Bruno Genesio, l’OM va enfin pouvoir lancer son mercato. La priorité est avant tout de vendre et le club phocéen a identifié plusieurs indésirables qu’il souhaite pousser vers la sortie rapidement.

Placé sous haute surveillance par l’UEFA et la DNCG, l’Olympique de Marseille a néanmoins échappé à une lourde sanction. Le club olympien va pouvoir recruter sans trop de contraintes, à condition de se montrer actif dans le même temps pour dégraisser son effectif. L’OM doit notamment réduire son énorme masse salariale . Pour cela, aucun joueur n’est intransférable et Grégory Lorenzi étudiera toutes les propositions. Selon les informations de L’Equipe, des joueurs que Bruno Genesio apprécie sont donc susceptibles de partir.

C’est par exemple le cas d’Amine Gouiri, que le nouvel entraîneur olympien tient en haute estime tout comme le directeur sportif Grégory Lorenzi. L’international algérien était ciblé par la Juventus Turin l’été dernier. Si une belle offre arrive pour lui, il ne sera pas retenu même s’il fait partie des joueurs que Marseille aimerait garder. Le quotidien national nous apprend par ailleurs que Grégory Lorenzi, épaulé par son prédécesseur Medhi Benatia, a soumis à plusieurs agents une liste de joueurs indésirables que le club souhaite faire partir.

L'OM a identifié plusieurs indésirables

« Parmi les noms griffonnés sur WhatsApp : Ulisses Garcia, Amine Harit, Neal Maupay, tous trois de retour de prêt (respectivement de Sassuolo, Basaksehir et du Séville FC), Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emerick Aubameyang » note le quotidien national. Cinq départs potentiels qui ne seront pas simples à finaliser. Aubameyang par exemple a un avis positif sur Bruno Genesio et n’est pas totalement fermé à l’idée d’honorer sa deuxième année de contrat.

Certains joueurs seront plus faciles à vendre. Pierre-Emile Hojbjerg, Hamed Traoré ou encore Mason Greenwood ont de nombreux courtisans. Reste à voir si le club phocéen parviendra à négocier des prix intéressants pour tous les éléments cités, les clubs acheteurs ayant bien conscience que Marseille est dans une position d’urgence sur le plan financier. Ce qui n’incite évidemment pas à soumettre de grosses offres pour les joueurs marseillais.