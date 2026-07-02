L'OL négocie le départ d'un fantôme de l'ère Textor

L'OL devra rapidement prendre une décision concernant Matt Turner. Le gardien américain appartient toujours au club lyonnais, mais pourrait prolonger son aventure à New England.

L'Olympique Lyonnais ne manque pas de travail en ce début d'été. Les Gones devront surveiller leurs dépenses, tout en restant ambitieux sur le marché des transferts. Afin de se donner une plus grande marge de manœuvre financière, plusieurs ventes sont prévues. Pour autant, l' OL n'entend pas brader ses joueurs et souhaite se montrer ferme dans certains dossiers.

Matt Turner, actuellement présent à la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis, est directement concerné. Prêté à New England depuis 2025, le portier pourrait finalement poursuivre son aventure en MLS.

Matt Turner, l'OL prêt à vendre ?

Selon les déclarations de Chris Tierney, ancien directeur sportif adjoint, désormais manager général de New England, des discussions sont en cours entre toutes les parties afin de trouver un accord pour conserver le natif de Park Ridge dans la région de Boston :

« Il y a Lyon, il y a nous, et il y a Matt. Je pense que l'accord doit avoir du sens pour les trois parties afin que cela fonctionne. Nous travaillons activement pour que cela se fasse. »

Toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2028, Matt Turner est estimé à un peu moins de 3 millions d'euros. Il s'agit d'ailleurs du montant de son option d'achat négociée par New England.

Pour rappel, le gardien américain n'a jamais porté le maillot lyonnais, malgré un transfert estimé à 8 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest. Il fait partie des recrues de l'ère John Textor dont l'OL cherche désormais à se séparer.

Avant d'être fixé sur son avenir, Matt Turner aura à cœur de profiter pleinement de son parcours avec la sélection américaine lors de cette Coupe du monde.