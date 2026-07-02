Mondial 2026 : La 86e minute qui fait pleurer l'Afrique

Tragique fin de Mondial pour trois pays africains ces derniers jours, avec les éliminations de la RD Congo, du Sénégal et de la Cote d'Ivoire dans des fins de matchs cruelles.

Les Etats-Unis sont le pays des statistiques dans le sport et les amateurs de chiffres ont de quoi faire avec cette Coupe du monde à 48 pays, et donc des records de buts, de performance et ainsi de suite. Mais les suiveurs de ces 16es de finale ont noté un fait intéressant, et qui fait presque office de malédiction pour les pays africains.

Ils sont en effet trois à avoir pris la porte ces derniers jours, et à chaque fois, ils ont encaissé un but fatal à la 86e minute. Ce fut le cas de la Cote d’Ivoire face à la Norvège, avec le but décisif de Erling Haaland. Le lendemain, la RD Congo, bien parti contre l’Angleterre, a subi l’efficacité d’Harry Kane avec le but vainqueur à la 86e minute. Et quelques heures plus tard, le Sénégal, qui se voyait déjà qualifié, a vu la Belgique commencer sa folle remontée grâce à un but de Romelu Lukaku à cette fameuse 86e minute.

Un timing maudit pour les formations africaines concernées, qui vont probablement regretter longtemps ces dernières minutes de matchs fatales. A chaque fois, ce sont les nations européennes qui ont su en profiter, même si Rudi Garcia est allé loin, soulignant que les équipes africaines avaient parfois du mal à gérer les fins de rencontre.