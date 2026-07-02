Belgique : Le sidérant manque d’humilité de Rudi Garcia

Ça passe pour la Belgique face au Sénégal, mais les Diables Rouges n'ont pas vu le ballon pendant 85 minutes. Tout était prévu pour Rudi Garcia.

La Belgique est passée toute proche de la catastrophe face au Sénégal. Menés 2-0 et totalement inoffensifs, les Diables Rouges ont pu compter sur l’entée de Romelu Lukaku pour se sauver dans les derniers instants. Deux buts juste avant la fin du temps réglementaire pour arracher la prolongation, puis un pénalty très litigieux qui a mis de longues minutes à se décider, les Belges sont passés par un trou de souris après 85 minutes de très mauvais football de leur part.

Cela n’empêche pas Rudi Garcia de fanfaronner en conférence de presse, donnant même une petite leçon tactique gratuite à son homologue sénégalais sur la gestion du match. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir », a livré le technicien français, dont le manque d’humilité a choqué après la rencontre.