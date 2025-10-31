OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir

Remplacé dix minutes après son entrée en jeu contre Angers en raison d’un évanouissement sur la pelouse, Bilal Nadir va mieux mais le Marocain manquera le déplacement à Auxerre ce samedi soir.

L’Olympique de Marseille a eu très peur pour Bilal Nadir. Remplaçant contre Angers mercredi au Vélodrome, l’international marocain est entré à la 76e minute, remplaçant Igor Paixao. Dix minutes plus tard, le joueur formé à l’OGC Nice s’est écroulé sur la pelouse, faisant craindre le pire aux 65.000 supporters présents. Plus tard, on apprendra que Bilal Nadir n’avait pas totalement perdu connaissance et que ses examens passés dans la nuit de mercredi à jeudi n’ont rien révélé d’anormal.

Un ouf de soulagement pour l’OM et pour le joueur de 21 ans, qui va mieux. Pas au point de jouer ce samedi à Auxerre toutefois selon les informations de Bruno Blanzat, journaliste pour Ici Provence. Sur son compte X, notre confrère nous apprend que le forfait de Bilal Nadir s’ajoute à ceux de Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Amine Gouiri et Facundo Medina pour le déplacement en Bourgogne. C’est donc avec un effectif totalement décimé par les blessures que Roberto De Zerbi va se déplacer à l’Abbé Deschamps lors de cette 11e journée de Ligue 1.