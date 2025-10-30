L’OM donne des nouvelles de Bilal Nadir

Entré en jeu en cours de match, Bilal Nadir a fait un malaise en fin de rencontre face à Angers. Le milieu de terrain marseillais a été bien pris en charge et l’OM a fait connaitre l’évolution de son état de santé ce jeudi midi.

« L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet. Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan », a fait savoir l’OM.