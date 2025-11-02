OM : Maupay ressort du placard !

Marseille a décidé de se passer de Neal Maupay, l'attaquant ayant refusé d'être transféré lors du dernier mercato estival. Mais, le joueur de 29 ans et l'OM n'ont rien à gagner de cette situation.

Pablo Longoria et Medhi Benatia l'ont prouvé avec Chancel Mbemba, ils sont prêts à mettre un joueur pendant une saison au placard si ce dernier n'accepte pas de partir. Cependant, concernant Neal Maupay, il y a une différence puisque l'attaquant, arrivé d'Everton pour 4,5 millions d'euros l'an dernier, a encore deux ans et demi de contrat avec l' Olympique de Marseille . Et même s'il décidait de refuser un transfert, le joueur formé à Nice continuera à toucher son salaire. L'OM doit donc donner du temps de jeu à Neal Maupay, afin que d'autres clubs soient tentés de le recruter. Il y a quelques semaines, le nom de l'Olympique Lyonnais avait été cité comme un possible point de chute, mais finalement l'OL va probablement arracher la signature d'Endrick. Cependant, Roberto De Zerbi a beau se dire sensible au bon comportement de Maupay, il n'a pas prévu de le réintégrer dans son groupe. Alors, les dirigeants phocéens ont trouvé une solution.

Neal s'est comporté comme un pro, l'OM apprécie

Comme l'explique La Provence, ce dimanche, Neal Maupay a retrouvé samedi le chemin de la compétition...avec la réserve l'Olympique de Marseille, laquelle évolue en National 3. En effet, pour la plus grande surprise des supporters de l'OM présents pour assister au match entre Marseille et Seyssinet, Neal Maupay a été titularisé afin de compenser l'absence de Sofiane Sidi Ali, et il a même marqué le but de la victoire de l'OM sur penalty. « L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très content de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons », a confié, dans le quotidien régional, l'entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille.

Pour l'instant, cela ne change rien à l'avenir de Neal Maupay avec l'équipe de Roberto De Zerbi, aucune réintégration n'étant dans les tuyaux du côté de Marseille. Mais l'expérimenté attaquant phocéen n'est pas totalement blacklisté, et affiche encore sa motivation. De quoi probablement permettre de trouver un terrain d'entente au mercato d'hiver, même si Maupay n'acceptera pas n'importe quelle offre. Pour l'OM, la marge de manœuvre sera fine, puisque le joueur a encore deux ans de contrat.