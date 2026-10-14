OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

N'importe quoi.
Bon 2eme mi-temps de souffrance qui tranche avec cette Masterclass au premier acte. On voit qu'on est qu'en octobre et que le physique n'est pas encore au point... Mais magnifique victoire contre un énorme morceaux !! Ça fait plaisir !! 😁 Allez Paris 💪🏽
Paris a un peu vengé les lillois
Alors crétin ?! 4-1 pour City ?! T'es qu'une truffe et ça s'est encore vu...
Il se met un but tout seul ah bon. La frappe d aklioucche l a surpris oui et il n a pas su devier et renvoyer la balle
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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