OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

OM
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de sanctionner l'Olympique de Marseille suite au comportement de certains de ses supporters lors du match contre le PSG juste avant la trêve internationale.
« Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille: Usage d'engins pyrotechniques et expressions orales constatées. Fermeture pour deux matchs ferme dont un par révocation du sursis de la tribune Nord du CEPAC Vélodrome. La sanction prend effet immédiatement », a annoncé ce mercredi la commission de discipline de la LFP. Autrement dit, le virage nord du Vélodrome sera totalement fermé pour les réceptions du Havre le 25 octobre prochain, et de Toulouse le dimanche 1er novembre.

Lire aussi

L'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'annéeL'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'année
Genesio a une idée de génie après Troyes-OMGenesio a une idée de génie après Troyes-OM
Articles Recommandés
Psg Benatia Attribue La Victoire A Donnarumma
Ligue des Champions

PSG : Benatia attribue la victoire à Donnarumma

Luis Enrique Meilleur Entraineur Du Monde Langleterre Senflamme
PSG

« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme

Ldc Le Psg En Colle 4 A City Et Frappe Un Grand Coup
Ligue des Champions

LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup

Ligue des champions - Le trophée
Ligue des Champions

LdC : Résultats de la 2e journée

Fil Info

PSG : Benatia attribue la victoire à Donnarumma
« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme
LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup
LdC : Résultats de la 2e journée
Real Madrid renverse l'AS Rome en sept minutes
Donnarumma se met un but tout seul face au PSG (vidéo)
Antonio Conte à Manchester United après le craquage de trop
Manu Koné sort sur blessure contre le Real Madrid
Le PSG mène 2-0 après 15 minutes (vidéo)

Derniers commentaires

OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

N'importe quoi.

LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup

Bon 2eme mi-temps de souffrance qui tranche avec cette Masterclass au premier acte. On voit qu'on est qu'en octobre et que le physique n'est pas encore au point... Mais magnifique victoire contre un énorme morceaux !! Ça fait plaisir !! 😁 Allez Paris 💪🏽

LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup

Paris a un peu vengé les lillois

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Alors crétin ?! 4-1 pour City ?! T'es qu'une truffe et ça s'est encore vu...

Donnarumma se met un but tout seul face au PSG (vidéo)

Il se met un but tout seul ah bon. La frappe d aklioucche l a surpris oui et il n a pas su devier et renvoyer la balle

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading