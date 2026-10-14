OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup

Bon 2eme mi-temps de souffrance qui tranche avec cette Masterclass au premier acte. On voit qu'on est qu'en octobre et que le physique n'est pas encore au point... Mais magnifique victoire contre un énorme morceaux !! Ça fait plaisir !! 😁 Allez Paris 💪🏽