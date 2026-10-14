L'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'année

C'est bien noté ! Je vais bien me marrer durant le mercato d'hiver. ^^
@Jeffino : Quid de la grande majorité des clubs déficitaires de Ligue 1 ? Merci aux actionnaires d'avoir combler ces déficits. Et comment construire des grands clubs s'il n'y pas à un moment un investisseur qui... investit et accepte de perdre de l'argent les premières années avant d'arriver à l'équilibre ensuite (ce qu'est en train d'accomplir le PSG)
L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^ Je te rappelle que les médias parler d'un déficif de 200 millions d'euros dans les comptes de l'OL... alors que ce n'était pas vrai. Une information de merde que tes potes et toi ont gobé naïvement. Mdr Bon maintenant... j'attends ton retournement de veste ! ^^
Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^
Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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