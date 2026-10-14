L'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'année

L'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'année

OM
parClaude Dautel
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L'OM l'a démontré lors du dernier mercato d'été, Frank McCourt a décidé que pendant cette saison au moins son club allait être au régime niveau recrutement. Cependant, cet hiver, Marseille pourrait bouger afin de recruter Francis Amuzu, qui sera libre le 31 décembre.
Grégory Lorenzi le sait, le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne va pas signer un chèque en janvier pour lui permettre de recruter plusieurs joueurs. Pour Frank McCourt, les choses sont claires, Bruno Genesio va devoir composer avec son effectif actuel, et tirer le maximum de ses joueurs jusqu'à la fin de saison. Cependant, l'homme d'affaires américain ne s'opposera pas à la venue d'un ou deux renforts si ces joueurs n'ont pas un impact économique conséquent sur les finances de l'OM. C'est dans ce cadre que le site Transferfeed affirme ce mercredi que les dirigeants marseillais sont très intéressés par Francis Amuzu, l'ailier gauche de 27 ans formé à Anderlecht.

Amuzu plaisait déjà à Longoria

Le natif d'Accra sera en effet libre en fin d'année, son contrat avec le club brésilien du Grêmio, qu'il a rejoint début 2025, s'achevant à cette date. Autrement dit, Francis Amuzu sera libre à l'ouverture du mercato d'hiver et il constitue donc une cible potentiellement intéressante pour l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Amuzu est lié à l'OM, puisqu'en 2022, Pablo Longoria avait déjà envisagé de faire signer l'attaquant. A l'époque, le dirigeant de l'OM avait été charmé par la vitesse de Francis Amuzu lequel avait été flashé à 36km/h avec le club d'Anderlecht. Un club qui ne serait d'ailleurs pas indifférent à un retour de l'ailier.

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Car dans ce dossier, l'Olympique de Marseille n'est pas le seul à suivre de près celui qui sera libre dans quelques semaines. Outre l'OM et Anderlecht, des clubs saoudiens sont également attentifs à la situation de Francis Amuzu. Et cela même si ce dernier n'a marqué qu'un but et signé trois passes décisives en 25 matches avec le Grêmio. A voir si Marseille ira au bout de cette opération ou si le club phocéen restera encore très prudent.
F. Amuzu

F. Amuzu

BelgiumBelgique Âge 27 Attaquant

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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C'est bien noté ! Je vais bien me marrer durant le mercato d'hiver. ^^

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@Jeffino : Quid de la grande majorité des clubs déficitaires de Ligue 1 ? Merci aux actionnaires d'avoir combler ces déficits. Et comment construire des grands clubs s'il n'y pas à un moment un investisseur qui... investit et accepte de perdre de l'argent les premières années avant d'arriver à l'équilibre ensuite (ce qu'est en train d'accomplir le PSG)

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L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^ Je te rappelle que les médias parler d'un déficif de 200 millions d'euros dans les comptes de l'OL... alors que ce n'était pas vrai. Une information de merde que tes potes et toi ont gobé naïvement. Mdr Bon maintenant... j'attends ton retournement de veste ! ^^

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Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme

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