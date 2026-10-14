L'OM fonce sur un attaquant libre en fin d'année

L'OM l'a démontré lors du dernier mercato d'été, Frank McCourt a décidé que pendant cette saison au moins son club allait être au régime niveau recrutement. Cependant, cet hiver, Marseille pourrait bouger afin de recruter Francis Amuzu, qui sera libre le 31 décembre.

Grégory Lorenzi le sait, le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne va pas signer un chèque en janvier pour lui permettre de recruter plusieurs joueurs. Pour Frank McCourt, les choses sont claires, Bruno Genesio va devoir composer avec son effectif actuel, et tirer le maximum de ses joueurs jusqu'à la fin de saison. Cependant, l'homme d'affaires américain ne s'opposera pas à la venue d'un ou deux renforts si ces joueurs n'ont pas un impact économique conséquent sur les finances de l'OM. C'est dans ce cadre que le site Transferfeed affirme ce mercredi que les dirigeants marseillais sont très intéressés par Francis Amuzu, l'ailier gauche de 27 ans formé à Anderlecht.

Amuzu plaisait déjà à Longoria

Le natif d'Accra sera en effet libre en fin d'année, son contrat avec le club brésilien du Grêmio, qu'il a rejoint début 2025, s'achevant à cette date. Autrement dit, Francis Amuzu sera libre à l'ouverture du mercato d'hiver et il constitue donc une cible potentiellement intéressante pour l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Amuzu est lié à l'OM, puisqu'en 2022, Pablo Longoria avait déjà envisagé de faire signer l'attaquant . A l'époque, le dirigeant de l'OM avait été charmé par la vitesse de Francis Amuzu lequel avait été flashé à 36km/h avec le club d'Anderlecht. Un club qui ne serait d'ailleurs pas indifférent à un retour de l'ailier.

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Car dans ce dossier, l'Olympique de Marseille n'est pas le seul à suivre de près celui qui sera libre dans quelques semaines. Outre l'OM et Anderlecht, des clubs saoudiens sont également attentifs à la situation de Francis Amuzu. Et cela même si ce dernier n'a marqué qu'un but et signé trois passes décisives en 25 matches avec le Grêmio. A voir si Marseille ira au bout de cette opération ou si le club phocéen restera encore très prudent.