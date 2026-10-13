Genesio a une idée de génie après Troyes-OM

Genesio a une idée de génie après Troyes-OM

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parCorentin Facy
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Très satisfait de la performance du jeune latéral droit Kelyann Bezahaf à Troyes dimanche soir, Bruno Genesio pourrait modifier son onze de départ dans les semaines à venir en faisant évoluer Timothy Weah en attaque.
L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec la victoire, ce dimanche à Troyes, lors de la 6e journée de Ligue 1 (0-2). Les Olympiens étaient pourtant privés de Timothy Weah (suspendu) et de Pierre-Emile Hojbjerg (blessé), ce qui n’a pas empêché l’équipe de Bruno Genesio de s’imposer dans l’Aube, bien que dans la difficulté. Pour compenser les absences, le coach de l’OM a misé sur la jeunesse avec Nouhoum Kamissoko au milieu de terrain et Kelyann Bezahaf au poste de latéral droit.
Les deux joueurs ont apporté satisfaction et Bruno Genesio compte s’appuyer sur eux pour le reste de la saison. Bezahaf pourrait même s’imposer comme un titulaire en puissance si l’on se fie aux informations de RMC. La radio nous apprend qu’une réflexion est actuellement menée au sein du staff olympien. Bruno Genesio pourrait confirmer Kelyann Bezahaf au poste de latéral droit et ainsi faire monter Timothy Weah en tant qu’ailier.

Direction le banc pour Gomes ?

Un changement tactique qui aurait un autre objectif : recentrer Amine Harit, qui dépanne pour le moment sur l’aile droite. Si le Marocain venait à occuper le poste de numéro dix, Angel Gomes se retrouverait alors sur le banc. Et c’est sans doute aussi le but de la manoeuvre au sein du staff de l’Olympique de Marseille, où l’on ne se satisfait pas des performances du milieu de terrain anglais depuis le début de la saison.

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A Troyes dimanche soir, l’ancien joueur de Lille et de Wolverhampton a été transparent. Avant la trêve internationale, il était remplaçant contre le Paris Saint-Germain et avait été lancé dans le match après la blessure d’Igor Paixao. Même s’il avait marqué face à Matvey Safonov, Angel Gomes n’a pas marqué des points au sein du staff marseillais depuis le début de la saison et pourrait donc en payer le prix fort avec cette possible réorganisation dans les prochains matchs.
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Futur ballon d'or👍

Calderwood bientôt viré, le PSG a bien fauté

Désolé ☆☆

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Là il ne faut peut-être pas exagérer. Les supporters grecs tout le monde les connais en Europe. Ils sont pour foutre le bordel. Quand à Macron je ne vois ce qu'il fait dans ton commentaire puisque ce sont les préfets qui prennent les décisions et non pas le gouvernement. Si tu veux parler politique ce n'est pas le bon endroit.

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

Oui c'est cela. Manque plus que le PSG, l'OM et les autres. Le LOSC et son président en manque de correction, l'OL et Openda. A chaque fois il faudrait que les arbitres avantages ces deux clubs...Surtout l'OL qui au temps d'Aulas a largement bénéficié de l'arbitrage de l'époque.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Bah tiens revirement de situation ils sont autorisés !!! Ils ont bien fait de quoi ???

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