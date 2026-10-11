OM : Lorenzi refuse la démission de Genesio

OM : Lorenzi refuse la démission de Genesio

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parCorentin Facy
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Certains médias ont évoqué ces dernières semaines la possibilité de voir Bruno Genesio démissionner. L’entraîneur de l’OM est finalement toujours en poste et Grégory Lorenzi y est pour beaucoup.
L’été a été très mouvementé pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de 59 ans savait que le club phocéen n’allait pas disposer de beaucoup de moyens pour recruter, mais il était loin de se douter que l’OM allait vendre tous ses meilleurs joueurs (Greenwood, Balerdi, Medina, Aubameyang, Timber, Rulli) sans pouvoir recruter un seul joueur en contrepartie. Bruno Genesio est tombé de haut et cela s’est accentué après les quatre défaites de suite en Ligue 1 contre Rennes, Monaco, le Paris FC et le PSG. Au point d’envisager une démission selon certains médias.
Reste que pour l’heure, Bruno Genesio est toujours à Marseille, où il dispose du soutien de Stéphane Richard mais aussi et surtout de son directeur sportif Grégory Lorenzi. Ce dernier joue d’ailleurs un rôle prépondérant au quotidien au côté de Bruno Genesio selon L’Equipe. « À défaut de pouvoir lui apporter des recrues, Lorenzi échange beaucoup avec son entraîneur et ils sont alignés sur la manière de s'en sortir, en discutant d'un plan de jeu davantage centré sur la solidité. Il faut composer avec un niveau physique parfois inquiétant, savoir ce qui peut être amélioré et ce qui ne changera pas, car des tracteurs ne vont pas se transformer par magie en bolides » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

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Autrement dit, c’est en grande partie grâce à ses échanges réguliers avec son directeur sportif Grégory Lorenzi que Bruno Genesio parvient à garder le cap et le moral, sans envisager sérieusement de poser sa démission moins de six mois après son arrivée. Pour que le moral revienne complètement, l’entraîneur phocéen doit à présent gagner des matchs et engranger des points. Avec l’objectif dès ce dimanche soir d’en prendre trois sur la pelouse de l’ESTAC pour revenir à hauteur de la 12e place et ainsi s’éloigner de la zone rouge.
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Hâte d etre a mercredi car pour moi le barca est grand favori de la c1 et je mets city en 2 .

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Allez l'OM ! 👊⚽

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Qu'est ce qu'il y connaît au foot govou pr critiquer fonseca ? 👎 Ta vision à l'ancienne, ta façon de jouer nous a seulement mené plusieurs fois en 1/4 de LDC, avec Fonseca on va la gagner !

OM : Lorenzi refuse la démission de Genesio

OK..... donc en plus. d être nul, ça devient incomprejensible.... GG

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