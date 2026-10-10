L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier

Relégable après cinq journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde une série de matchs plus abordables sur le papier. La période commence avec un déplacement capital à Troyes dimanche.

Malmené par des équipes de haut de tableau, l’Olympique de Marseille va pouvoir se jauger par rapport à des candidats au maintien. Les Marseillais ont maintenant rendez-vous avec Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse, avant une nouvelle confrontation difficile à Lens pour arriver jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette série de matchs paraît déjà capitale pour l’actuel 17e de Ligue 1. Pire encore, le journaliste Nabil Djellit estime qu’une défaite au Stade de l’Aube dimanche serait déjà synonyme d’échec définitif.

« Quatre victoires sur cinq matchs, est-ce faisable ? Ils ont intérêt à le faire parce que pour moi, la saison de l'OM se joue quasiment là, a répondu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Ça doit être le début de la remontada et là tu ne pourras pas sortir la séquence pleurniche : "on n'a pas eu de recrue pendant le mercato". Là ce sont des adversaires qui sont abordables. Il y a les deux premiers matchs où tu joues l'ESTAC et Angers à l'extérieur, et ensuite tu reçois deux fois. Donc si tu ne gagnes pas ces matchs-là, ça veut dire qu'on va être fixé sur la saison de l'OM. »

« Mon intuition ? Pour moi, ils vont le faire parce que s'ils ne le font pas, vous savez ce qui va se passer ? Ils vont devoir attendre le mercato… Mais est-ce qu'ils peuvent recruter ? Ah je ne crois pas, non… Donc en gros, ils n'ont pas le choix. C'est là que ça se joue pour eux. C'est comme une course de 400 mètres, ils ont raté le premier 100 mètres, soit ils raccrochent sur le 200 mètres, soit c'est terminé et ils prennent un tour derrière. Je vais être cash, on sera fixé dès dimanche. Si tu perds contre l'ESTAC, je retourne ma veste et c'est terminé. Tout le reste sera un désastre », a prévenu Nabil Djellit, prêt à exclure les Olympiens de la course à l’Europe dès dimanche.