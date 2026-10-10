L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier

L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier

OM
parEric Bethsy
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Relégable après cinq journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde une série de matchs plus abordables sur le papier. La période commence avec un déplacement capital à Troyes dimanche.
Malmené par des équipes de haut de tableau, l’Olympique de Marseille va pouvoir se jauger par rapport à des candidats au maintien. Les Marseillais ont maintenant rendez-vous avec Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse, avant une nouvelle confrontation difficile à Lens pour arriver jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette série de matchs paraît déjà capitale pour l’actuel 17e de Ligue 1. Pire encore, le journaliste Nabil Djellit estime qu’une défaite au Stade de l’Aube dimanche serait déjà synonyme d’échec définitif.
« Quatre victoires sur cinq matchs, est-ce faisable ? Ils ont intérêt à le faire parce que pour moi, la saison de l'OM se joue quasiment là, a répondu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Ça doit être le début de la remontada et là tu ne pourras pas sortir la séquence pleurniche : "on n'a pas eu de recrue pendant le mercato". Là ce sont des adversaires qui sont abordables. Il y a les deux premiers matchs où tu joues l'ESTAC et Angers à l'extérieur, et ensuite tu reçois deux fois. Donc si tu ne gagnes pas ces matchs-là, ça veut dire qu'on va être fixé sur la saison de l'OM. »

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« Mon intuition ? Pour moi, ils vont le faire parce que s'ils ne le font pas, vous savez ce qui va se passer ? Ils vont devoir attendre le mercato… Mais est-ce qu'ils peuvent recruter ? Ah je ne crois pas, non… Donc en gros, ils n'ont pas le choix. C'est là que ça se joue pour eux. C'est comme une course de 400 mètres, ils ont raté le premier 100 mètres, soit ils raccrochent sur le 200 mètres, soit c'est terminé et ils prennent un tour derrière. Je vais être cash, on sera fixé dès dimanche. Si tu perds contre l'ESTAC, je retourne ma veste et c'est terminé. Tout le reste sera un désastre », a prévenu Nabil Djellit, prêt à exclure les Olympiens de la course à l’Europe dès dimanche.

Ligue 1

11 octobre 2026 à 20:45
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Surtout un gamin qui a eu des pépins physiques après avoir troip joué, la saison dernière, et qui a rechuté en ce début de saison. Quant au milieu, avant la trève, il a terminé en étant top, et tout le monde était d'accord pour dire que Fonseca avait enfin trouvé un bon équilibre. Oui, Merha montre qu'il mérite plus de temps de jeu, et Fonseca lui en donnera certainement, mais il faut arrêter de tout vouloir sans arrêt reconstruire dès qu'on est moins bien, et de tout mettre sur le dos de notre entraineur. Tolisso a été vraiment en dessous de son niveau habituel, et on dépend énormément du rendement de notre capitaine... sans compter de Niakhaté qui est le patron de notre défense.

L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier

Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.

OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
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LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
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Strasbourg
7521210100
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Le Mans
65131990
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Auxerre
65203712-5
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5512278-1
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45113411-7
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O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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