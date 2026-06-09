OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME

En quoi je suis parisien? Dembele titulaire... Juste le ballon d'or qui vient de remporter 2 LDC. Tu contestes? Doué et barcola remplaçant... Tu contestes? Doué il a été bon hier en titulaire et là encore titulaire au PSG qui vient de gagner sa 2eme LDC Zaire Emery remplaçant (si bloc bas en face) ou titulaire (si gros milieu en face) dans un choix a 3 (Kante, Kone ou lui)... Tu contestes aussi? Wahou 1.5 titulaires du PSG sur combien de joueurs du PSG? 5... Dembele, doué, Barcola WZE et Hernandez... Quel parisianisme ! T'es juste... ridicule... 🤣😂🤣
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Elle arrivera jamais à la cheville de ta mère et de ta grand mère qui tournent tous les étés en famille dans les calanques à vider du poireau 😂
tu es pas trop parisien toi mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Mercato #Roma: #Greenwood e #Summerville sono i nomi che resistono, come anticipato. Soprattutto per l’inglese i giallorossi cercheranno la strada migliore, pur conoscendo costi e concorrenza. #Tzolis e #Paixao, come Brahim #Diaz e #Ruggeri non sono piste oggi concrete. La
#Greenwood è il vero sogno di #Gasperini (confermato). Concorrenza e valutazione altissime da non sottovalutare, ma la #Roma vuole fare due grandi colpi sugli esterni dopo una cessione pesante. #Summerville apprezzato, ma per ora nessun affondo. Gli investimenti sugli esterni