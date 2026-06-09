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OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME

OM09 juin , 8:00
parGuillaume Conte
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L'OM va avoir besoin de sang neuf en attaque, et Grégory Lorenzi a bien une idée pour un projet appétissant mais coûteux. Faire venir Armand Laurienté, qui marche fort en Serie A.
Bien parti pour vendre Mason Greenwood puisque la Roma a débuté les négociations pour un transfert même si un accord est encore très lointain, l’Olympique de Marseille cherche à encaisser du cash dans cette première partie de mercato. Mais il faudra bien se renforcer, surtout pour compenser le départ de l’international anglais, véritable machine à buts depuis deux ans sur la Canebière.

Une attaque totalement changée cet été ?

Si Grégory Lorenzi va être cordialement invité par Frank McCourt et donc Stéphane Richard à prendre des décisions mesurées pour se renforcer, il aura certainement un peu plus de latitude pour recruter un joueur de premier plan en attaque. Surtout si d’autres départs majeurs comme ceux de Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri voire Igor Paixao venaient à se confirmer.
Il y a donc un joueur qui fait rêver le nouveau directeur sportif de l’OM, même s’il n’est pas le seul à vouloir le faire venir cet été. Il s’agit d’Armand Laurienté, l’ancien joueur du FC Lorient qui brille chaque saison avec Sassuolo. Son départ de la formation qui a révélé Roberto De Zerbi ne fait plus guère de doute. Selon la presse italienne, et notamment les journalistes Alfredo Pedulla et Antonio Parrotto, Besiktas cherche à le faire venir. Mais le club truc se heurte à la concurrence de l’OM, principal intéressé à sa venue. L’AS Monaco s’est également renseigné au sujet de l’ancien joueur du FC Lorient.
Formé au Stade Rennais, l’ailier de 27 ans, très bon tireur de coup-francs, a encore trois ans de contrat avec le club italien, puisqu’il vient de prolonger le mois dernier. Mais c’était pour s’assurer d’un départ pour un montant copieux, pouvant atteindre les 25 millions d’euros.
Cette saison, Laurienté a été utilisé à tous les matchs de son équipe, pour un total de 7 buts et 9 passes décisives, mais surtout une très grosse activité sur le terrain qui en font un véritable trublion offensif. Un ailier qui fait rêver à l’OM, où on estime son profil parfait entre son expérience de la Ligue 1, sa puissance physique, et sa régularité au plus haut niveau ces dernières années.
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En quoi je suis parisien? Dembele titulaire... Juste le ballon d'or qui vient de remporter 2 LDC. Tu contestes? Doué et barcola remplaçant... Tu contestes? Doué il a été bon hier en titulaire et là encore titulaire au PSG qui vient de gagner sa 2eme LDC Zaire Emery remplaçant (si bloc bas en face) ou titulaire (si gros milieu en face) dans un choix a 3 (Kante, Kone ou lui)... Tu contestes aussi? Wahou 1.5 titulaires du PSG sur combien de joueurs du PSG? 5... Dembele, doué, Barcola WZE et Hernandez... Quel parisianisme ! T'es juste... ridicule... 🤣😂🤣

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tu es pas trop parisien toi mdr

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