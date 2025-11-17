OM : Longoria s’en sort comme un génie dans ce bourbier

L'OM a connu des dossiers compliqués au mercato, mais en ce qui concerne un joueur recruté cher et qui n'a jamais fait ses preuves, Pablo Longoria est en train de sauver la mise.

Roi du mercato, Pablo Longoria adore multiplier les transactions de joueurs à chaque mercato. Il y a beaucoup de dépense en général, et forcément parfois du déchet. Chaque été, des joueurs qui n’ont pas réussi à s’imposer repartent, et il n’est pas facile de bien les vendre. Pourtant, avec Ismaël Koné, l’OM va réussir à réaliser une très bonne opération avec un joueur qui n’aura pas du tout réussi à s’imposer en Provence.

Acheté à l’été 2024 pour 12 millions d’euros en provenance de Watford, le Canadien a été rapidement prêté à Rennes dans un prêt payant d’un million d’euros. S’il a été plutôt à son aise au sein du club breton, il n’a pas été conservé pour autant. Roberto De Zerbi ne désirant pas récupérer son milieu de terrain, Koné s’est envolé à l'été 2025 pour Sassuolo sous la forme d’un prêt payant également, à hauteur de 2,5 millions d’euros. Mais à cela s’est ajouté une option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros en cas de maintien du club italien en Serie A.

Sassuolo va payer le prix fort

Et comme le club d’Emilie-Romagne vit pour le moment une très bonne saison en Italie, l’OM est bien parti pour récupérer une somme totale de 13,5 ME en comptant ses différents prêts. Même s’il y a bien sûr eu des salaires et des charges à payer sur la durée de son contrat, l’opération financière reste bien amortie si l’issue devait se confirmer en fin de saison.

Surtout que Sassuolo n’a pas à se plaindre du Canadien, qui enchaine les matchs depuis le début de la saison et très souvent comme titulaire. De quoi ravir tout le monde dans cette opération, de Sassuolo qui risque de réaliser l’un des plus gros transferts de son histoire, à Ismaël Koné qui arrive à se relancer à 23 ans. Et bien sûr l’OM qui s’évite ainsi un fiasco dans ce dossier qui devrait probablement bien se finir.