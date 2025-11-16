ICONSPORT_274051_0196

L'OM champion d'Europe, il fait un énorme rêve

OM16 nov. , 17:30
parNathan Hanini
4
Avec huit apparitions cette saison, Bilal Nadir a su se montrer du côté de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 21 ans est très heureux d’évoluer sous les ordres de Roberto de Zerbi. Ce dimanche, il s’est confié au média du club pour évoquer son entraîneur.
Avec la cascade de blessés, l’Olympique de Marseille a dû compter sur ses jeunes minots depuis le début de saison. Outre Robinio Vaz, le club de la cité phocéenne peut compter sur Bilal Nadir. Le Marocain compte déjà huit apparitions en Ligue 1 cette saison pour trois passes décisives. Formé à Nice, le joueur de 21 ans est arrivé à l’OM à l’été 2023. Depuis le milieu de terrain tente de gratter sa place au sein de l’effectif de Roberto de Zerbi. Ce dernier apprécie le profil de Nadir. Le joueur lui rend la pareille ce dimanche.

Nadir encense De Zerbi

Dans une vidéo diffusée par l’OM sur sa chaîne YouTube, Bilal Nadir évoque le technicien italien. De Zerbi ne laisse pas insensible les joueurs passant sous sa houlette. « Roberto De Zerbi a une énergie incroyable. Avec un geste ou un cri, tu comprends direct ce qu’il veut. Il demande beaucoup, mais il te rend meilleur. J’ai beaucoup appris grâce à lui et à sa façon de voir le jeu, » explique Bilal Nadir.
Hors du groupe lors des deux dernières journées de Ligue 1 après son malaise face à Angers, le Marocain veut se trouver une place dans la rotation. Avec l’absence de beaucoup de joueurs, le milieu de 21 ans aura sa carte à jouer cet hiver. Dans la suite de l’interview, Nadir évoque son plus grand rêve en carrière, celui de gagner la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille. « J’ai réalisé que je jouais à l’OM que quand j’ai commencé à jouer, à ressentir l’engouement, et ce que ça pouvait donner comme émotions, » explique-t-il également. Désormais, il devra continuer de marquer des points aux yeux de son entraîneur. 
B. Nadir

B. Nadir

FranceFrance Âge 21 Milieu

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
