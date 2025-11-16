ICONSPORT_271638_0233
Nayef Aguerd

Désastre à l'OM, il craint le pire

OM16 nov. , 20:40
parHadrien Rivayrand
L'OM a recruté l'été dernier Nayef Aguerd. L'international marocain a rapidement mis tout le monde d'accord, même si son état physique commence à inquiéter de plus en plus dans la cité phocéenne. 
L'OM a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. De nombreux joueurs de qualité ont débarqué à Marseille, dont Nayef Aguerd. Le Marocain est très vite apparu comme l'un des hommes forts de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien est satisfait du niveau de jeu affiché par son nouveau joueur, qui peut rassurer sa défense lorsque les choses se compliquent. Mauvaise nouvelle néanmoins, Aguerd souffre d'une pubalgie et va être éloigné des terrains pendant un moment. Une blessure mal venue qui pourrait être assez difficile à soigner pour un joueur qui n'a pas été épargné ces dernières saisons. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire. 

Aguerd, alerte maximale à l'OM 

Sur RMC, le consultant n'a en effet pas caché son inquiétude concernant l'ancien joueur de West Ham : « La pubalgie, les douleurs… De Zerbi en a parlé en conférence de presse, il faut le protéger. On sait l’importance qu’il a pour le Maroc et pour l’OM, et les échéances à venir sont énormes : Ligue des champions, CAN, Coupe du monde en fin de saison. J’ai très, très peur pour Aguerd, déjà très fragile physiquement. Ce n’est pas la fiabilité sur le terrain, mais l’enchaînement et la responsabilité qu’il va assumer. Avec une pubalgie, je ne vois pas comment cela peut vraiment s’améliorer avec la charge qu’il va devoir supporter »

Nayef Aguerd va démarrer une période de soins avec l'OM pour éviter une absence trop longue. Les Phocéens suivront avec beaucoup d'attention l'évolution de sa pubalgie. Aucun risque ne devrait être pris, surtout en cette année de grosses compétitions pour Aguerd. Reste à savoir comment le club marseillais gérera les choses, notamment sur le marché des transferts hivernal. Car une absence trop longue sera forcément préjudiciable pour le collectif de Roberto De Zerbi. 
