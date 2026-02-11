OM : Longoria et Benatia envisagent de partir

ICONSPORT_312883_0738

Le départ de Roberto De Zerbi pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l’avenir de l’OM à court terme. Le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia songent eux aussi à quitter le club.
La nuit de mardi à mercredi restera peut-être comme l’une des plus terribles de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen a acté le départ de Roberto De Zerbi mais en se séparant de l’entraîneur italien, l’OM a peut-être perdu bien plus qu’un simple coach. Le départ de « RDZ » pourrait avoir de bien plus grosses conséquences sur l’avenir de l’OM à moyen terme selon les informations de La Provence.

Longoria et Benatia très marqués

Le quotidien régional l’affirme, Medhi Benatia et Pablo Longoria sont « très marqués » par ce départ de Roberto De Zerbi qu’ils ne souhaitaient pas. « Eux aussi réfléchiraient à leur tour à leur avenir à moyen terme » affirment nos confrères. En même temps qu’ils doutent et qu’ils envisagent de quitter l’Olympique de Marseille, le binôme à la tête de l’actuel 4e de Ligue 1 doit gérer une urgence : trouver un nouvel entraîneur.
Dans un contexte lourd et qui pourrait encore s’aggraver dans les semaines à venir, Longoria et Benatia remuent ciel et terre depuis près de 24 heures pour trouver l’entraîneur idéal pour cet OM en crise de résultats. Les noms de Beye, Galtier, Chelle ou encore Conceiçao ont été évoqués sans que l’on sache vraiment qui est le favori et quel sera le timing de son arrivée. En attendant, l’entraîneur de la réserve Romain Ferrier et l’adjoint historique Pancho Abardonado ont assuré l’entraînement du jour. Ils devraient être aux commandes de l’équipe face à Strasbourg samedi à 17 heures.

Des joueurs choqués par le départ de De Zerbi

A moins d’un véritable tremblement de terre, Pablo Longoria et Medhi Benatia seront eux bien présents en tribunes. Mais le projet de trois ans mis en avant par le directeur du football de l’OM depuis plusieurs mois a volé en éclat avec le départ de Roberto De Zerbi. Un départ voulu en grande partie par l’Italien, conscient qu’il n’avait plus l’effectif derrière lui. Un choix qui laisse tout de même de gros regrets au sein des joueurs, dont certains se disent circonspects de cette décision qu’ils ne comprennent pas, ces derniers estimant que De Zerbi est « loin d’être le principal fautif » de la crise à Marseille selon La Provence.

Derniers commentaires

Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Si Na$$er al Capone n'était pas président du PSG et de Bein et donc susceptible d'être au coeur de nombreux conflits d'intérêts, il n'y aurait pas de doute...mais la on connait les liens pas tres clair entre le Qatar et la FIFA.... NAK jouit d'une impunité couvert par nos différents gouvernements ...Hein Mme Dati qui sert d'entremetteuse entre l'Elysée et le prince....

Parc des Princes : Le PSG répond brutalement

Un stade à 80-90000 pour l'avenir du club .Il ne faut pas voir petit

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Il n'a même pas sa place chez le dernier de L1

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Bein sport defend ses interets !chacun le fait

