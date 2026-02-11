OM : Riolo accuse les associations de supporters

L'ambiance est tendue du côté de Marseille. Et pour Daniel Riolo, il est temps que les associations de supporters baissent d'un ton, car ils nuisent aux intérêts de l'OM.

L'accueil de Leonardo Balerdi et ses coéquipiers risque d'être bouillant samedi au Vélodrome à l'occasion de la réception de Strasbourg. Car après avoir obtenu la tête de Roberto De Zerbi, les Ultras feront forcément passer des messages aux joueurs et aux dirigeants. La réunion organisée avec les associations de supporters après l'élimination en Ligue des champions n'a servi à rien, et pour Daniel Riolo, il est temps que Rachid Zeroual et les autres responsables de ces associations se prennent pour les vrais dirigeants de l'Olympique de Marseille et fassent la pluie et le beau temps. Dans l'After, le journaliste de RMC a haussé le ton et appelé les Ultras à casser d'avoir une attitude qui finit par détruire l'OM à petits feux.

Pour Daniel Riolo, tout cela doit cesser immédiatement, même s'il explique avoir de l'affection pour ces groupes de supporters marseillais. « J’ai envie de m’adresser aux associations de supporters, il y en a que je connais et que j’apprécie. Leur passion me plaît, je le dis dans mon livre mais j’ai envie de leur dire : Arrêtez de faire chier le monde. Posez-vous 2 secondes, parce que votre club, vous le détruisez en fait, vous lui faîtes du mal. Tout l’environnement que vous faites peser, tout ce qui se passe qui fait que tout le monde devient fou dans ce club…

De Zerbi part et si Benatia s'en va fin mai, ils vont faire quoi ? Ils vont se retrouver avec Pablo Longoria, McCourt qui va revenir de Boston et dire : Bon bah il me faut un nouveau directeur sportif, un nouveau coach, et on va tout recommencer, et on va revendre du rêve. » Mais ça va dans le mur ça. Il y a rien, il ne se passe plus rien dans ce club. », a lancé le journaliste.