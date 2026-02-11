ICONSPORT_281301_0010

Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

OM11 févr. , 20:00
parCorentin Facy
L’OM est lancé depuis plusieurs heures à la recherche de son nouveau coach après le départ de Roberto De Zerbi. Un gros nom pourrait débarquer en Provence pour faire oublier le charismatique entraîneur italien.
Quel sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ? Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi et cherche depuis le candidat idéal pour reprendre l’équipe. Les noms d’Habib Beye, Christophe Galtier, Eric Chelle ou encore Sergio Conceiçao ont été évoqués. Pour l’heure, difficile de faire des pronostics et de prédire qui sera le futur coach de l’OM. La piste Habib Beye semble être la plus chaude… et cela surprend pas mal de monde.
A commencer par Pierre Ménès, qui ne comprend pas pourquoi Pablo Longoria miserait sur l’ancien entraîneur du Stade Rennais, d’autant que le président de l’OM a jusqu’ici préféré les gros noms de coachs étrangers à l’instar de Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso et plus récemment De Zerbi.
« Beye a montré à Rennes son incapacité à gérer un groupe de haut niveau. Ce que l’on sait de Beye, c’est qu’il a très bien fonctionné au Red Star. Mais quand la barre est montée à Rennes, qu’on le veuille ou non, il s’est planté. Et Marseille c’est plusieurs stades au-dessus de Rennes. Donc j’ai un peu de mal… Et n’oublions pas que Pablo Longoria fait quand même assez peu confiance aux entraîneurs français puisque l’on a eu Sampaoli, Tudor, Marcelino… Je serais assez étonné personnellement que Beye ait le poste » a d’abord lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre en soufflant deux pistes crédibles selon lui.
« Je vois plus un Amorim, un Maresca, encore un nom clinquant d’un mec qui va arriver avec des idées techniques et tactiques élevées. L’OM a besoin en l’état actuel des choses d’un entraîneur qui fasse des choses simples avec une tactique simple et une équipe équilibrée. Tôt ou tard, la question du maintien de Balerdi dans l’équipe va se poser » explique l’ancien consultant du Canal Football Club, qui verrait bien débarquer à Marseille un ancien grand nom de Premier League. Des pistes séduisantes pour les supporters phocéens mais qui ne font pas partie pour l’instant des dossiers étudiés par le board olympien pour la succession de Roberto De Zerbi.

