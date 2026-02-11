Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Quand je vous disais que le championnat était un marathon, et oui.
Lens qui sait... par contre pour PSG ca cest toi qui le dit... pas moi
Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois
Si Na$$er al Capone n'était pas président du PSG et de Bein et donc susceptible d'être au coeur de nombreux conflits d'intérêts, il n'y aurait pas de doute...mais la on connait les liens pas tres clair entre le Qatar et la FIFA.... NAK jouit d'une impunité couvert par nos différents gouvernements ...Hein Mme Dati qui sert d'entremetteuse entre l'Elysée et le prince....
Un stade à 80-90000 pour l'avenir du club .Il ne faut pas voir petit
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
J'ai bien reflechi pour le poste de coach et ne me tombez pas dessus mais je prendrais bien Roberto De Zerbi pour les 3 mois restants. Il coche toutes les cases : connait bien le vestiaire, aime les ambiances chaudes, philosophie de jeu qui colle à l'OM. Vous en pensez quoi ?