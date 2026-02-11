OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Après avoir quitté son poste du côté de l’Olympique de Marseille, Roberto de Zerbi ne va pas tarder à retrouver un banc. Selon la presse britannique, trois écuries de Premier League scrutent le technicien italien. Et notamment Tottenham qui vient de limoger Thomas Frank.

Seagulls. C’est l’information officialisée cette nuit sur les réseaux sociaux, Roberto de Zerbi n’est plus l'entraîneur de l’ Olympique de Marseille . Le technicien italien et le club de la cité phocéenne ont cessé leur collaboration. Désormais, Pablo Longoria doit trouver un remplaçant pour finir la saison et relancer le projet marseillais. De son côté, Roberto de Zerbi pourrait bien rebondir rapidement. L’ancien entraîneur de Brighton a déjà des opportunités sur la table. La presse britannique évoque un possible retour de l’Italien en Premier League. Pour rappel, De Zerbi a disputé deux saisons en Premier League avec les

Tottenham prêt à craquer pour De Zerbi ?

Tottenham avait déjà tenté de recruter De Zerbi avant Thomas Frank, » explique Ben Jacobs. L’équipe londonienne vit une saison difficile et pointe à la 16e place de Premier League. Et ce mercredi, Mardi, avant l’officialisation de son départ, le journaliste anglais Ben Jacobs a dévoilé que Roberto de Zerbi est désormais sur les tablettes de trois formations de Premier League. Tout d’abord Manchester United. La formation mancunienne s’est séparée de Ruben Amorim, il y a quelques semaines. L’intérim est confié à Michael Carrick, mais l’Anglais va-t-il s’éterniser sur le banc des Red Devils ? De Zerbi reste une option crédible et voulue depuis longtemps par Ineos. «» explique Ben Jacobs. L’équipe londonienne vit une saison difficile et pointe à la 16e place de Premier League. Et ce mercredi, on a appris que Thomas Frank avait été licencié . De quoi faire monter la rumeur au sujet de Roberto De Zerbi.

Le dernier club sur le dossier, c’est Manchester City. Toujours selon le journaliste britannique, Roberto de Zerbi est un candidat en cas de départ de Pep Guardiola cet été. Les opportunités ne manquent pas pour se relancer rapidement après la fin précoce de son aventure au sein de l’Olympique de Marseille.