Waldemar Kita

FCN : Après Luis Castro, Kita déchire un nouveau contrat

FC Nantes11 févr. , 19:40
parEric Bethsy
0
Les erreurs commises ces derniers mois ont des conséquences au FC Nantes. Après le licenciement de l’entraîneur Luis Castro, le président et actionnaire Waldemar Kita s’est débarrassé d’un deuxième employé selon lui responsable des difficultés des Canaris.
Ça va mal au FC Nantes. Battu à domicile par l’Olympique Lyonnais (0-1) samedi dernier, le pensionnaire de la Beaujoire reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1. Il n’est donc pas étonnant de voir les Canaris occuper une place de relégable après 21 journées. Manifestement, le coach Luis Castro n’était pas l’unique responsable des mauvais résultats en première partie de saison. Le contenu des matchs n’est pas bien meilleur sous les ordres d’Ahmed Kantari, à qui la direction demande de décrocher le maintien avec un groupe à peine plus compétitif.

De manière indirecte, le FC Nantes a admis la faiblesse de son effectif en poussant des recrues estivales vers la sortie. Sans compter Junior Mwanga dont le prêt en provenance de Strasbourg a été interrompu, Hong Hyun-Seok, Kwon Hyeok-kyu et Mayckel Lahdo ont été éjectés quelques mois après leurs arrivées respectives. Le club nantais aurait sûrement aimé en faire autant avec les flops Uros Radakovic et Amady Camara, finalement restés. Ça fait beaucoup pour Waldemar Kita qui a coupé une deuxième tête.
Après Luis Castro, c’est Baptiste Drouet qui prend la porte, révèle le quotidien régional Ouest-France. Le président et actionnaire du FC Nantes a annoncé la mauvaise nouvelle au responsable de la cellule de recrutement ce mercredi matin. Ce n’est peut-être pas une surprise pour l’indésirable qui, d’après la source, n’a jamais vraiment eu la confiance de son patron depuis son arrivée à l’été 2023. Dès le mois de novembre 2023, Baptiste Drouet serait même passé tout proche de l’éviction. Même s’il s’est démené pour réparer ses erreurs cet hiver, le départ du recruteur était inévitable après un mercato estival complètement raté.
0
Derniers commentaires

OM : Riolo accuse les associations de supporters

J'ai du mal m'exprimer... la 1er place personne n'y a jamais cru... la 2eme compliqué bien que je ne vois pas lens tenir... Lyon sera derrière nous

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Exactement... je comprend pas quon ce soit précipité pour de zerbi... on était encore dans les clous vue que la C1 n'était pas un objectif.. et que perdre vs le PSG cest normal... on a gagné lens il y a 15 jours.. franchement je comprend pas cette précipitation... du Longoria dans l'âme.. toujours tout dans la précipitation et l'irrationnel a chaud sans recul

OM : Longoria et Benatia envisagent de partir

Quand je vous disais que le championnat était un marathon, et oui.

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Lens qui sait... par contre pour PSG ca cest toi qui le dit... pas moi

Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

