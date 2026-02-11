FCN : Après Luis Castro, Kita déchire un nouveau contrat

Les erreurs commises ces derniers mois ont des conséquences au FC Nantes. Après le licenciement de l’entraîneur Luis Castro, le président et actionnaire Waldemar Kita s’est débarrassé d’un deuxième employé selon lui responsable des difficultés des Canaris.

Ça va mal au FC Nantes . Battu à domicile par l’Olympique Lyonnais (0-1) samedi dernier, le pensionnaire de la Beaujoire reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1 . Il n’est donc pas étonnant de voir les Canaris occuper une place de relégable après 21 journées. Manifestement, le coach Luis Castro n’était pas l’unique responsable des mauvais résultats en première partie de saison. Le contenu des matchs n’est pas bien meilleur sous les ordres d’Ahmed Kantari, à qui la direction demande de décrocher le maintien avec un groupe à peine plus compétitif.

De manière indirecte, le FC Nantes a admis la faiblesse de son effectif en poussant des recrues estivales vers la sortie. Sans compter Junior Mwanga dont le prêt en provenance de Strasbourg a été interrompu, Hong Hyun-Seok, Kwon Hyeok-kyu et Mayckel Lahdo ont été éjectés quelques mois après leurs arrivées respectives. Le club nantais aurait sûrement aimé en faire autant avec les flops Uros Radakovic et Amady Camara, finalement restés. Ça fait beaucoup pour Waldemar Kita qui a coupé une deuxième tête.

Après Luis Castro, c’est Baptiste Drouet qui prend la porte, révèle le quotidien régional Ouest-France. Le président et actionnaire du FC Nantes a annoncé la mauvaise nouvelle au responsable de la cellule de recrutement ce mercredi matin. Ce n’est peut-être pas une surprise pour l’indésirable qui, d’après la source, n’a jamais vraiment eu la confiance de son patron depuis son arrivée à l’été 2023. Dès le mois de novembre 2023, Baptiste Drouet serait même passé tout proche de l’éviction. Même s’il s’est démené pour réparer ses erreurs cet hiver, le départ du recruteur était inévitable après un mercato estival complètement raté.