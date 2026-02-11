Lens prépare un énorme boycott à Paris

Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois
Si Na$$er al Capone n'était pas président du PSG et de Bein et donc susceptible d'être au coeur de nombreux conflits d'intérêts, il n'y aurait pas de doute...mais la on connait les liens pas tres clair entre le Qatar et la FIFA.... NAK jouit d'une impunité couvert par nos différents gouvernements ...Hein Mme Dati qui sert d'entremetteuse entre l'Elysée et le prince....
Un stade à 80-90000 pour l'avenir du club .Il ne faut pas voir petit
Il n'a même pas sa place chez le dernier de L1
Bein sport defend ses interets !chacun le fait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Les supporters du #RCLens auront bien le droit de se déplacer pour le match de samedi à Paris, mais beaucoup devraient le snober au regard des restrictions annoncées avec un parcage extrêmement réduit : lensois.com/paris-fc-rc-le…