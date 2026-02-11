Lens prépare un énorme boycott à Paris

Lens se déplace sur la pelouse du Paris FC samedi soir. Un match pour lequel les Sang et Or ne bénéficieront pas du soutien de leurs supporters.

Vainqueur du Stade Rennais le week-end dernier, le RC Lens ne lâche rien dans la course au titre en Ligue 1 . Samedi, les hommes de Pierre Sage vont se déplacer sur la pelouse du stade Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC. Un déplacement périlleux contre un adversaire qui sait se sublimer face aux gros du championnat comme l’ont prouvé les matchs contre le PSG en Coupe de France et face à l’OM plus récemment.

Lens se prépare à souffrir dans la capitale, d’autant que le contexte ne sera pas vraiment favorable comme le rapporte le site Lensois.com. Nos confrères expliquent que le parcage visiteur a été réduit à seulement 200 places contre 1000 places habituellement dans l’enceinte du Paris FC. Une décision de la préfecture de réduire le parcage qui provoque logiquement la colère du RC Lens et de ses supporters. Plusieurs associations de fans des Sang et Or ont d’ores et déjà prévu de boycotter le déplacement à l’instar du KSO, des Norths Devils ou encore de Lens Capitale.

Un déplacement boycotté par les Lensois

Pour rappel, la préfecture a pris la décision de réduire le parcage visiteur à la suite des incidents survenus en septembre dernier au Parc des Princes. Les supporters lensois avaient notamment dénoncé une fouille inappropriée et un dispositif anxiogène. Reste maintenant à voir si, à l’instar de l’OM il y a trois semaines, le RC Lens bénéficiera du soutien de supporters éparpillés aux quatre coins du stade Jean-Bouin ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1