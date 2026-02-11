ICONSPORT_283585_0286

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Ligue 1 11 févr. , 18:40
par Corentin Facy
6
Malgré un premier accord entre Ligue1+ et la FIFA, BeInSports a finalement raflé la mise pour diffuser l’intégralité des matchs de la Coupe du monde. Un nouveau coup porté par Nasser Al-Khelaïfi au championnat de France.
Depuis plusieurs jours, on sait que M6 sera le seul diffuseur en clair des meilleures affiches de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis cet été. En revanche, on ignorait encore quel serait le diffuseur payant de l’intégralité des matchs. Contre toute attente, c’est Ligue1+ qui tenait la corde avec un pré-accord avec la FIFA pour un deal à 20 millions d’euros. La LFP se réjouissait de proposer la Coupe du monde à ses abonnés pendant la pause de la Ligue 1 en été, mais le château de cartes s’est brutalement écroulé ce mercredi.
Et pour cause, en raison d’une surenchère de BeInSports qui a intégré la Coupe du monde 2030 à son offre, la FIFA a finalement accordé les droits payants du Mondial américain à la chaîne qatarie. Un nouveau coup porté par Nasser Al-Khelaïfi au championnat de France selon Daniel Riolo, qui y voit clairement une provocation de la part du président du Paris Saint-Germain.
« Donc voilà BeIn dirigé par le président du PSG met un coup de pelle a L1+ … On va encore me parler de fixette ? Le PSG peut désormais assumer les choses pleinement et quitter la Ligue 1 » a publié sur X le journaliste de RMC, toujours le premier à dégainer quand il s’agit de taper sur Nasser Al-Khelaïfi et qui voit d’un très mauvais oeil ce coup porté par le patron du Paris Saint-Germain à Ligue1+. Un avis très cash qui ne fait toutefois pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes jugent que BeInSports était dans son bon droit en surenchérissant pour les droits TV de la Coupe du monde et que cela n’a rien à voir avec Nasser Al-Khelaïfi ni avec la Ligue 1.

« Ils ont les droits depuis 10 ans Daniel... Il y a aussi une logique propre a la chaine quand-même. C'est pas le coup de p… du siècle », « Daniel, tu mélanges tout là. Bein a juste tout fait pour conserver ses droits, ils ont toutes les compétitions internationales depuis 2012. Si Ligue1+ n'est pas assez riche pour surenchérir, c'est leur problème » ou encore « Diffuseur de la Coupe du monde depuis 2014, ça veut dire quelque chose quand même… aucune surprise à ce que ce soit eux, qui puissent encore la diffuser » peut-on lire sur X. Les avis sont donc mitigés sur le sujet. Une chose est sûre, Ligue1+ pensait réaliser un très gros coup avec la diffusion de la Coupe du monde pour justifier auprès de ses abonnés une facturation l’été malgré la pause de la Ligue 1. C’est raté.
6
OM : Longoria et Benatia envisagent de partir

Quand je vous disais que le championnat était un marathon, et oui.

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Lens qui sait... par contre pour PSG ca cest toi qui le dit... pas moi

Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Si Na$$er al Capone n'était pas président du PSG et de Bein et donc susceptible d'être au coeur de nombreux conflits d'intérêts, il n'y aurait pas de doute...mais la on connait les liens pas tres clair entre le Qatar et la FIFA.... NAK jouit d'une impunité couvert par nos différents gouvernements ...Hein Mme Dati qui sert d'entremetteuse entre l'Elysée et le prince....

Parc des Princes : Le PSG répond brutalement

Un stade à 80-90000 pour l'avenir du club .Il ne faut pas voir petit

Loading