OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

Blessé à la cheville depuis fin octobre, Malick Fofana n’a toujours pas retrouvé la compétition. Cela commence à faire très long pour Paulo Fonseca, déçu de ne pas pouvoir compter sur l’international belge.

Victime d’un très gros tacle à la cheville contre Strasbourg lors de la 9e journée de Ligue 1 le 26 octobre dernier, Malick Fofana n’est toujours pas de retour à la compétition. Cinq mois plus tard, l’international belge est toujours sur le flanc. Un énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais, contraint d’apprendre à vivre sans son meilleur attaquant depuis de longues semaines. Paulo Fonseca ne s’attendait clairement pas à devoir se passer de Malick Fofana si longtemps.

Peu bavard habituellement sur le cas des joueurs blessés, le Portugais a cette fois accepté d’évoquer les dossiers Fofana et Nuamah. « Je pense que c’est la même situation qu’Ernest. Je pense qu’il s’entraînera avec nous dans les prochaines semaines. Je pensais que Malick pourrait être avec nous maintenant, mais les joueurs sont tous différents et les réactions à la douleur sont différentes » a d’abord lancé l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Lille avant d’avouer une certaine lassitude de voir l’indisponibilité de son ailier de 20 ans s’étirer sur une aussi longue période.

Fonseca dépité par l'absence XXL de Fofana

« On peut voir qu’Afonso, même avec la douleur, veut revenir. D’autres joueurs sont plus sensibles. On sait quels joueurs peuvent revenir avec de la douleur et lesquels préfèrent attendre d’être pleinement rétablis » a lancé Paulo Fonseca, jetant une petite pierre dans le jardin de Malick Fofana, dont le temps de guérison est bien trop long à ses yeux. En cette année de Coupe du monde, l’ailier belge ne semble pas vouloir prendre le moindre risque. Une situation qui ne permet pas à l’OL de pouvoir compter sur Malick Fofana alors que les matchs s’enchaînent entre la Ligue 1, la Coupe de France et bientôt le retour de l’Europa League. Au plus grand dam de Paulo Fonseca.