Malick Fofana ICONSPORT_258634_0090

OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

OL06 mars , 19:20
parCorentin Facy
2
Blessé à la cheville depuis fin octobre, Malick Fofana n’a toujours pas retrouvé la compétition. Cela commence à faire très long pour Paulo Fonseca, déçu de ne pas pouvoir compter sur l’international belge.
Victime d’un très gros tacle à la cheville contre Strasbourg lors de la 9e journée de Ligue 1 le 26 octobre dernier, Malick Fofana n’est toujours pas de retour à la compétition. Cinq mois plus tard, l’international belge est toujours sur le flanc. Un énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais, contraint d’apprendre à vivre sans son meilleur attaquant depuis de longues semaines. Paulo Fonseca ne s’attendait clairement pas à devoir se passer de Malick Fofana si longtemps.
Peu bavard habituellement sur le cas des joueurs blessés, le Portugais a cette fois accepté d’évoquer les dossiers Fofana et Nuamah. « Je pense que c’est la même situation qu’Ernest. Je pense qu’il s’entraînera avec nous dans les prochaines semaines. Je pensais que Malick pourrait être avec nous maintenant, mais les joueurs sont tous différents et les réactions à la douleur sont différentes » a d’abord lancé l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Lille avant d’avouer une certaine lassitude de voir l’indisponibilité de son ailier de 20 ans s’étirer sur une aussi longue période.

Fonseca dépité par l'absence XXL de Fofana

« On peut voir qu’Afonso, même avec la douleur, veut revenir. D’autres joueurs sont plus sensibles. On sait quels joueurs peuvent revenir avec de la douleur et lesquels préfèrent attendre d’être pleinement rétablis » a lancé Paulo Fonseca, jetant une petite pierre dans le jardin de Malick Fofana, dont le temps de guérison est bien trop long à ses yeux. En cette année de Coupe du monde, l’ailier belge ne semble pas vouloir prendre le moindre risque. Une situation qui ne permet pas à l’OL de pouvoir compter sur Malick Fofana alors que les matchs s’enchaînent entre la Ligue 1, la Coupe de France et bientôt le retour de l’Europa League. Au plus grand dam de Paulo Fonseca.

Lire aussi

OL : Enfin une date pour Malick FofanaOL : Enfin une date pour Malick Fofana
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0210
OM

L’OM discute avec le successeur de Balerdi

ICONSPORT_361127_0001
Ligue 1

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062
PSG

L’Atlético a trouvé une faille au PSG

Fil Info

06 mars , 20:00
L’OM discute avec le successeur de Balerdi
06 mars , 19:55
PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)
06 mars , 19:40
L’Atlético a trouvé une faille au PSG
06 mars , 19:01
Lens prolonge le contrat de Florian Sotoca
06 mars , 19:00
Geoffroy-Guichard vendu à l'ASSE pour 35 millions d'euros ?
06 mars , 18:30
OL : Lyon a encore un dernier espoir en Coupe de France
06 mars , 18:00
OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille
06 mars , 17:30
José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

Derniers commentaires

OL : Lyon a encore un dernier espoir en Coupe de France

FonFon nous les brise dès qu’il ouvre sa tronche. On finit par espérer une prochaine défaite … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille

En a t-il pris vraiment le contrôle ? 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

… A chaque fois, les buts de Rémi Himbert n’ont pas permis à l’OL d’éviter la défaite.… Et pis c’est tout. 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

dijaya . mdr . tu as raison

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

j'approuve . c'était mieux avant saammm

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading