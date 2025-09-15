OM : Longoria craque après cette critique

Pablo Longoria s'est senti attaqué par les critiques d'Eric Di Meco, et il ne digère pas les insinuations de l'ancien joueur de l'OM à son égard.

La fin du mercato a été échevelée du côté de l’Olympique de Marseille , avec encore une fois beaucoup de transactions dans les derniers instants. Il a fallu faire partir des joueurs peu utilisés, et recruter des éléments supplémentaires quand le clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a provoqué ce double départ. Tous ces mouvements ont eu le don d’agacer Eric Di Méco, ancien joueur et grand fan de l’OM, tout en gardant son avis critique. Pour l’ex-tacleur fou, il serait temps de demander des comptes à Pablo Longoria, pour qui cette accumulation de transferts fait plus penser à un business-plan avec des intérêts financiers, plutôt qu’à la volonté de création d’une équipe compétitive et stable.

Des insinuations qui ont eu le don de faire sortir de ses gonds Pablo Longoria, qui a pris la parole dans les colonnes de La Provence pour dénoncer ce procès totalement injustifié à ses yeux. « J'ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu'il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas », a assuré le dirigeant espagnol, pour qui tout ne peut pas être prévu, comme ce fut le cas dans l’affaire Adrien Rabiot.

« Quand tu prends de l'expérience dans ce club, tu comprends que tu dois t'extraire des situations d'immédiateté, et avoir une vision plus globale. Sincèrement, je vais bien et je suis confiant. Un mercato fatigue toujours, surtout quand tu as un changement de stratégie au dernier moment, comme le départ de Rabiot, qui n'était pas prévu. Il faut s'adapter, ça demande de l’énergie », a souligné Pablo Longoria, dont on ne doute pas de l’énergie qu’il met pour gérer le club pendant la période du marché des transferts. Un moment de la saison qu’il a déjà confié adorer, un peu trop aux yeux de certains.