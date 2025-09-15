ICONSPORT_270064_0103

OM : Longoria craque après cette critique

OM15 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
Pablo Longoria s'est senti attaqué par les critiques d'Eric Di Meco, et il ne digère pas les insinuations de l'ancien joueur de l'OM à son égard. 
La fin du mercato a été échevelée du côté de l’Olympique de Marseille, avec encore une fois beaucoup de transactions dans les derniers instants. Il a fallu faire partir des joueurs peu utilisés, et recruter des éléments supplémentaires quand le clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a provoqué ce double départ. Tous ces mouvements ont eu le don d’agacer Eric Di Méco, ancien joueur et grand fan de l’OM, tout en gardant son avis critique. Pour l’ex-tacleur fou, il serait temps de demander des comptes à Pablo Longoria, pour qui cette accumulation de transferts fait plus penser à un business-plan avec des intérêts financiers, plutôt qu’à la volonté de création d’une équipe compétitive et stable. 

Lire aussi

OM : Longoria c'est 172 transferts et 542 ME dépensés !OM : Longoria c'est 172 transferts et 542 ME dépensés !
OM : Longoria couronné avec ses 194 transfertsOM : Longoria couronné avec ses 194 transferts
Des insinuations qui ont eu le don de faire sortir de ses gonds Pablo Longoria, qui a pris la parole dans les colonnes de La Provence pour dénoncer ce procès totalement injustifié à ses yeux. « J'ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu'il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas », a assuré le dirigeant espagnol, pour qui tout ne peut pas être prévu, comme ce fut le cas dans l’affaire Adrien Rabiot. 
« Quand tu prends de l'expérience dans ce club, tu comprends que tu dois t'extraire des situations d'immédiateté, et avoir une vision plus globale. Sincèrement, je vais bien et je suis confiant. Un mercato fatigue toujours, surtout quand tu as un changement de stratégie au dernier moment, comme le départ de Rabiot, qui n'était pas prévu. Il faut s'adapter, ça demande de l’énergie », a souligné Pablo Longoria, dont on ne doute pas de l’énergie qu’il met pour gérer le club pendant la période du marché des transferts. Un moment de la saison qu’il a déjà confié adorer, un peu trop aux yeux de certains. 
Articles Recommandés
khalis merah ICONSPORT_268698_0270
OL

OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

ICONSPORT_269776_0078
Equipe de France

« Personne ne pourra me vendre », Lizarazu ne cautionne pas ça

ICONSPORT 270652 0248
RCSA

« Je suis dévasté » : Scandale à Strasbourg

ICONSPORT_270064_0148
Ligue 1

L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard

Fil Info

10:40
OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence
10:00
« Personne ne pourra me vendre », Lizarazu ne cautionne pas ça
9:40
« Je suis dévasté » : Scandale à Strasbourg
9:20
L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard
9:00
L'OL écoeuré par l'attitude d'Habib Beye et son staff
8:40
« Le PSG paie son mercato » : Les dirigeants accusés
8:20
OM : « Il faut dire les choses », Longoria frappe fort sur l’affaire Rabiot
8:00
OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique
7:00
TV : Real Madrid - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Oui faut passer a autre chose et Morton doit apprendre. la réaction n'était pas bonne même si c'est + un croque en jambe volontaire qu'un geste méchant. Cette équipe nous fait plaisir en ce moment, ca joue bien au football.

L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard

Le gardien du PFC leur donne les 3 points .

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

En 1ére mi-temps , c'était limpide et le travail de Tolisso "incroyable "

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading