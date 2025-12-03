Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

Il a l'air de bien connaitre la CAF aussi... dijaya 03 décembre 2025 à 13:02 + 453 le contrat de Thiago Almada, qui a joué six mois avec l'OL, n'aurait jamais été enregistré par la LFP. Pourtant ici les experts nous confirmaient le contraire et insultaient massivement les presidents de clubs qui deposaient une reserve. c etait sur que ce n etait pas valable. D ailleurs, cela pose un autre probleme! les clubs lesés l annee derniere a chaque fois qu il a joué, ne pourraient ils pas avoir un recour. surtout les releguables ? Car si il s avere que le contrat n est pas valable , ça pose question qd meme.... Pour les prochaines reponses en disant que la LFP a validé, des fois la Caf ou autre services de l etat vous paie qq chose que vous ne devriez pas, vous devez rembourser, meme si ils ont donné! ( impots, aides ou autres)
curieux que cela sorte 1 semaine avant de passer devant la DNCG. iI y en a (les journaleux) qui aiment bien brasser de la merde , et d'autres (Djiyaya, foot mes deux...) se rouler dedans. Mais qu'ils se rassurent la DNCG ne fait pas un inventaire des actifs e des passifs ( dommage car on serait tranquille avec la valeur du stade), elle regarde juste si le club est en mesure de tenir le budget futur ou en cours Donc meme si l'OL était mis en demeure, avec les appels ( vu que Khan va contester) et les contre appel il n'y aura rien de réclamé avant longtemps. Eventuellement une premiere traite d'une dizaine de million sur l'excercice 26-27
t'es trop fort, j'espère que t'avais prévenu la DNCG, la LFP et La gouvernance.
Apparemment tu y crois encore vu tes comm ^^
Tu es tellement intelligent. Et tu as aussi découvert que l'eau ça mouille ?
