ICONSPORT_278492_0029

Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

OM03 déc. , 16:30
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son effectif lors du prochain mercato, la Juventus Turin a flashé sur Pierre-Emile Hojbjerg. Mais pour l’OM, un départ de l’international danois n’est pas envisageable.
Le mercato hivernal ne devrait pas être celui de tous les bouleversements pour l’Olympique de Marseille. Très actif l’été dernier, le club phocéen procèdera peut-être à un ou deux ajustements. Le recrutement d’un milieu offensif a par exemple été évoqué. En revanche, pas question pour Pablo Longoria et Medhi Benatia de se séparer de certains cadres en pleine saison. La Juventus Turin a pourtant jeté son dévolu sur Pierre-Emile Hojbjerg.
Recruté il y a un an et demi en provenance de Tottenham, le vice-capitaine olympien est la priorité de la Vieille Dame dans ce secteur de jeu. Une tendance confirmée par le site Tutto Juve, qui explique que Pierre-Emile Hojbjerg est la cible n°1 du club turinois devant Marcelo Brozovic et Marco Verratti. Une offre à hauteur de 20 millions d’euros était même dans les tuyaux pour tenter de convaincre Marseille de lâcher son international danois au mois de janvier.
Reste que selon le média italien, une décision ferme et définitive a été prise du côté de l’Olympique de Marseille au sujet de Hojbjerg. Peu importe le prix que la Juventus est prête à mettre sur la table, le club phocéen n’ouvrira pas la porte aux négociations pour un départ du n°23 de la sélection danoise. Le joueur est jugé indispensable par Roberto De Zerbi, qui en fait son homme fort du milieu de terrain et un véritable leader de vestiaire. Toujours en course pour le titre et pour la qualification en barrages en Ligue des Champions, l’OM n’a aucunement l’intention de se séparer de ses meilleurs éléments en cours de saison.

Lire aussi

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 MEHojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
La Juventus Turin peut donc mettre cette piste à la poubelle et se concentrer sur d’autres joueurs. Car à moins d’une folie sur le marché des transferts avec une offre totalement déconnectée, le club dirigé par Damien Comolli n’a aucune chance de rafler la mise. Une position ferme et assumée par l’OM, qui ouvrira peut-être la porte à un départ de son taulier l’été prochain, mais certainement pas en plein mois de janvier.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274636_0028 (1)
OL

OL : Barcelone tente l'énorme coup Malick Fofana

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG, OM, Lens, ce défenseur monstrueux affole le mercato

nice franck haise defend ratcliffe apres la polemique haise 3 390453
OGC Nice

Nice : Franck Haise déballe tout !

Fil Info

17:00
OL : Barcelone tente l'énorme coup Malick Fofana
16:00
PSG, OM, Lens, ce défenseur monstrueux affole le mercato
15:30
Nice : Franck Haise déballe tout !
15:00
PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue
14:40
Ligue 1 : La reconversion totalement folle de Benoît Costil
14:20
Fontenay-PSG aura lieu à la Beaujoire
14:00
Après la France, DAZN ruine la Belgique
13:40
OL : John Textor passe aux aveux

Derniers commentaires

OL : John Textor passe aux aveux

Il a l'air de bien connaitre la CAF aussi... dijaya 03 décembre 2025 à 13:02 + 453 le contrat de Thiago Almada, qui a joué six mois avec l'OL, n'aurait jamais été enregistré par la LFP. Pourtant ici les experts nous confirmaient le contraire et insultaient massivement les presidents de clubs qui deposaient une reserve. c etait sur que ce n etait pas valable. D ailleurs, cela pose un autre probleme! les clubs lesés l annee derniere a chaque fois qu il a joué, ne pourraient ils pas avoir un recour. surtout les releguables ? Car si il s avere que le contrat n est pas valable , ça pose question qd meme.... Pour les prochaines reponses en disant que la LFP a validé, des fois la Caf ou autre services de l etat vous paie qq chose que vous ne devriez pas, vous devez rembourser, meme si ils ont donné! ( impots, aides ou autres)

OL : John Textor passe aux aveux

curieux que cela sorte 1 semaine avant de passer devant la DNCG. iI y en a (les journaleux) qui aiment bien brasser de la merde , et d'autres (Djiyaya, foot mes deux...) se rouler dedans. Mais qu'ils se rassurent la DNCG ne fait pas un inventaire des actifs e des passifs ( dommage car on serait tranquille avec la valeur du stade), elle regarde juste si le club est en mesure de tenir le budget futur ou en cours Donc meme si l'OL était mis en demeure, avec les appels ( vu que Khan va contester) et les contre appel il n'y aura rien de réclamé avant longtemps. Eventuellement une premiere traite d'une dizaine de million sur l'excercice 26-27

OL : John Textor passe aux aveux

t'es trop fort, j'espère que t'avais prévenu la DNCG, la LFP et La gouvernance.

OL : John Textor passe aux aveux

Apparemment tu y crois encore vu tes comm ^^

OL : John Textor passe aux aveux

Tu es tellement intelligent. Et tu as aussi découvert que l'eau ça mouille ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading