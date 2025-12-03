Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

A la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son effectif lors du prochain mercato, la Juventus Turin a flashé sur Pierre-Emile Hojbjerg. Mais pour l’OM, un départ de l’international danois n’est pas envisageable.

Le mercato hivernal ne devrait pas être celui de tous les bouleversements pour l’Olympique de Marseille. Très actif l’été dernier, le club phocéen procèdera peut-être à un ou deux ajustements. Le recrutement d’un milieu offensif a par exemple été évoqué. En revanche, pas question pour Pablo Longoria et Medhi Benatia de se séparer de certains cadres en pleine saison. La Juventus Turin a pourtant jeté son dévolu sur Pierre-Emile Hojbjerg

Recruté il y a un an et demi en provenance de Tottenham, le vice-capitaine olympien est la priorité de la Vieille Dame dans ce secteur de jeu. Une tendance confirmée par le site Tutto Juve, qui explique que Pierre-Emile Hojbjerg est la cible n°1 du club turinois devant Marcelo Brozovic et Marco Verratti. Une offre à hauteur de 20 millions d’euros était même dans les tuyaux pour tenter de convaincre Marseille de lâcher son international danois au mois de janvier.

Reste que selon le média italien, une décision ferme et définitive a été prise du côté de l’Olympique de Marseille au sujet de Hojbjerg. Peu importe le prix que la Juventus est prête à mettre sur la table, le club phocéen n’ouvrira pas la porte aux négociations pour un départ du n°23 de la sélection danoise. Le joueur est jugé indispensable par Roberto De Zerbi, qui en fait son homme fort du milieu de terrain et un véritable leader de vestiaire. Toujours en course pour le titre et pour la qualification en barrages en Ligue des Champions, l’OM n’a aucunement l’intention de se séparer de ses meilleurs éléments en cours de saison.

La Juventus Turin peut donc mettre cette piste à la poubelle et se concentrer sur d’autres joueurs. Car à moins d’une folie sur le marché des transferts avec une offre totalement déconnectée, le club dirigé par Damien Comolli n’a aucune chance de rafler la mise. Une position ferme et assumée par l’OM, qui ouvrira peut-être la porte à un départ de son taulier l’été prochain, mais certainement pas en plein mois de janvier.