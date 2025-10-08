ICONSPORT_271082_0200
OM : Liverpool met une claque à Marseille

Priorité de l’OM en défense centrale cet été, Joel Ordonez est finalement resté à Bruges. Pour combien de temps ? La question se pose puisque Liverpool est déterminé à recruter le roc équatorien… dès cet hiver.
Le feuilleton Joel Ordonez a tenu en haleine les supporters de l’Olympique de Marseille tout au long de l’été. Il faut dire que le défenseur équatorien de 20 ans était la priorité absolue de Medhi Benatia et de Pablo Longoria dans le secteur défensif. L’OM a proposé jusqu’à 30 millions d’euros pour le joueur de Bruges, mais aucune proposition n’a été acceptée par le club belge. Quelques jours après la clôture du mercato, on apprenait que Joel Ordonez prolongeait avec Bruges jusqu’en 2029.
Cela ne signifie pas pour autant que l’international équatorien ne va pas quitter son club dans les mois à venir. Et pour preuve, le journaliste Graeme Bailey nous apprend que Liverpool est très chaud à l’idée de faire venir Joel Ordonez et cela dès le mois de janvier. « Liverpool surveille Joel Ordonez avant la fenêtre de janvier. Les recruteurs étaient présents lors de la victoire du Club Bruges contre l’Union SG dimanche. Bruges est prêt à écouter des offres importantes pour Ordonez en janvier » a lancé le journaliste britannique.

Liverpool lance l'assaut pour Ordonez

Une offensive qui pourrait définitivement mettre fin aux espoirs de l’OM, qui avait prévu de rester attentif avant de pourquoi pas revenir à la charge lors du mercato estival en juin prochain. L’idée de Medhi Benatia était de maintenir le contact et de dégainer en cas de départ de Leonardo Balerdi, lequel devrait avoir un bon de sortie à l’été 2026. Si Liverpool venait à se mettre sérieusement sur le dossier, il y a fort à parier que pour l’OM, la piste Joel Ordonez s’envolerait de manière définitive. Chez les Reds, l’objectif est de sécuriser un tel renfort pour compenser un éventuel départ d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat en juin prochain et qui n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation des Reds.
J. Ordóñez Guerrero

J. Ordóñez Guerrero

EcuadorÉquateur Âge 21 Défenseur

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
