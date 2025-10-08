om mccourt se lache al khelaifi et labrune prennent cher mccourt 17 398447

OM : Frank McCourt signe une vente d’envergure

OM08 oct. , 15:00
parCorentin Facy
0
Souvent évoquée mais jamais concrétisée, la vente de l’OM n’est plus à l’ordre du jour alors que Frank McCourt est plus présent que jamais. L’homme d’affaires américain s’est toutefois séparé d’un autre business.
Depuis qu’il est propriétaire de l’Olympique de Marseille -cela fait déjà 9 ans-, Frank McCourt doit composer de manière quotidienne avec les incessantes rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille. Entre 2021 et 2023, la possible cession du club phocéen à l’Arabie Saoudite a fait grand bruit… sans jamais se concrétiser pour autant. Les rumeurs s’éloignent peu à peu alors que Frank McCourt a investi de manière importante pour renforcer l’équipe ces deux dernières années.
Le natif de Boston est par ailleurs plus présent que jamais au Vélodrome, où il a déjà été aperçu plusieurs fois aux côtés de Pablo Longoria et de Medhi Benatia depuis le début de la saison. Une vente de l’OM n’est donc plus à l’ordre du jour. En revanche, Frank McCourt s’est séparé d’une autre de ses entreprises comme nous l’apprend La Provence. Le média régional explique que l’homme d’affaires de 72 ans vient de finaliser la cession de MGG, société familiale privée fondée en 2014 et basée à New York, à Generali.

Une grosse vente aux USA pour McCourt

Cette société gère plus de 6,6 milliards de dollars d’actifs et s’est imposé comme un acteur majeur du crédit privé aux Etats-Unis. On ignore néanmoins pour quelle somme Frank McCourt, actionnaire majoritaire de l’entreprise jusqu’alors, a vendu ses parts. Nul doute que c’est en tout cas un très gros chèque qui tombe dans l’escarcelle du patron de l’Olympique de Marseille. Voilà une bonne nouvelle financière pour le propriétaire du club phocéen, ce qui ne veut pas dire que cette vente de MGG par Frank McCourt aura un quelconque impact sur les finances de l’OM à court ou à moyen terme, les business de l’Américain étant bien distincts les uns des autres.
0
