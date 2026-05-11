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OM : L'Inter accepte de baisser le prix de Pavard

OM11 mai , 15:30
parCorentin Facy
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Prêté par l’Inter Milan à l’OM avec une option d’achat à 15 millions d’euros, Benjamin Pavard a déçu cette saison. A tel point que le club italien est prêt à revoir ce prix à la baisse pour s’en séparer définitivement.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait avoir réalisé une très belle affaire en se faisant prêter Benjamin Pavard. Personne ne pouvait imaginer que le champion du monde 2018 réaliserait une saison aussi médiocre. Après deux bons mois en septembre et octobre, le défenseur de 30 ans a sombré, au point de sortir du onze de départ de Roberto De Zerbi pendant un long moment. A moins d’une énorme surprise, l’OM ne lèvera pas l’option d’achat à 15 millions d’euros dont il dispose pour recruter définitivement l’ancien Bavarois.
Mais du côté de l’Inter, qui souhaite absolument se débarrasser de Pavard, on pourrait faire un effort. Le site InterNews08 nous apprend que les Nerazzurri, qui n’ont pas du tout envie de voir revenir leur défenseur à l’intersaison, accepteraient de baisser le prix de Benjamin Pavard à 10 millions d’euros pour s’en séparer définitivement. Un geste qui n’a toutefois pas beaucoup de chance de faire mouche du côté de l’OM. Au-delà du transfert à payer, c’est le salaire du joueur et plus encore son niveau qui font que Marseille ne souhaite pas le conserver. Avec l’arrivée du nouveau président Stéphane Richard et probablement de Grégory Lorenzi à la direction sportive, le club phocéen souhaite enclencher un nouveau cycle.

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Pas question par conséquent de payer pour conserver des joueurs qui n’ont pas apporté satisfaction cette saison. L’inter Milan va donc devoir gérer le cas Pavard lors du prochain mercato. Des clubs allemands se sont déjà renseignés pour faire venir le champion du monde, qui a laissé un bon souvenir en Bundesliga après ses passages réussis à Stuttgart et au Bayern Munich. Le Borussia Dortmund est notamment sur les rangs. L’actuel 2e de Bundesliga sera certainement ravi d’apprendre que Pavard est disponible à prix réduit. Du côté de Marseille en tout cas, on s’apprête à dire adieu à l’international français dimanche prochain face à Rennes… sans regrets.
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