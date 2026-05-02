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Benjamin Pavard

L'OM convoque d'urgence l'agent de Pavard

OM02 mai , 12:20
parMehdi Lunay
1
Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, Benjamin Pavard n'a pas vraiment répondu aux attentes à l'OM. Dans ces conditions, difficile d'imaginer le champion du monde 2018 rester sur la Canebière la saison prochaine. Ses agents l'ont bien compris.
Qu'il est loin le temps où les supporters marseillais avaient des étoiles dans les yeux avec le recrutement réalisé par leur direction. L'été dernier, l'Olympique de Marseille mettait notamment la main sur Benjamin Pavard. Champion du monde 2018, le défenseur français arrivait en prêt de l'Inter où il venait de disputer une finale de Ligue des champions face au PSG. Le retour à la réalité a été brutal pour le peuple phocéen. Pavard a souvent été en grande difficulté en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Ses trop nombreuses erreurs l'ont même poussé sur le banc à certains moments.

Pavard, à la recherche d'un nouveau club

De quoi refroidir l'OM qui ambitionnait sans doute de le conserver sur le long terme. L'option d'achat de l'ancien lillois est de 15 millions d'euros, une somme accessible avec la fortune de Frank McCourt. Néanmoins, la non-qualification en C1 du club olympien est de plus en plus probable. Avec un salaire de 500 000 euros (Marseille ne paye actuellement que 350 000 euros), conserver Pavard semble compliqué. C'est même complètement exclu selon le site italien Calciomercato, lequel affirme que le Français recherche déjà un nouveau club. Le média italien explique que les agents de Pavard ont été informé de la volonté de l'OM et de l'Inter de s'en séparer.
En effet, l'Inter Milan ne veut pas non plus de Pavard dans son effectif la saison prochaine. Une claque finalement prévisible pour un joueur de 30 ans en perte de vitesse. Pas simple pour lui de trouver un point de chute avec sa rémunération. Un départ de l'Europe pour la MLS ou l'Arabie Saoudite pourrait lui convenir. Boudé par Didier Deschamps et barré par une concurrence féroce en Equipe de France, il peut se permettre de rejoindre un championnat exotique la saison prochaine. L'OM et ses supporters ne le pleureront pas.
B. Pavard

B. Pavard

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