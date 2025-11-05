OM : Les Marseillais taclent violemment Di Meco

L'Olympique de Marseille connaît un petit coup de moins bien dans les résultats comme dans le jeu. Eric Di Meco juge Roberto de Zerbi responsable à cause d'un coaching défaillant. Une analyse jugée hors-sujet par les supporters marseillais.

Irrésistible pendant un mois, l' Olympique de Marseille était devenu un concurrent très sérieux du Paris Saint-Germain en Ligue 1 . C'était d'autant plus vrai que l'OM a dominé le PSG dans le Classique (1-0). La solide prestation au Real Madrid (défaite 2-1) et le carton contre l'Ajax (4-0) ont confirmé cet état de grâce. Néanmoins, les doutes sont réapparus sur la Canebière ces deux dernières semaines avec trois matchs sans succès toutes compétitions confondues et une victoire étriquée à Auxerre . La lanterne rouge de L1 a sérieusement bousculé les Marseillais samedi soir.

La mauvaise foi de Di Meco irrite

Autant dire que Marseille est sous pression avant de recevoir l'Atalanta. Un faux pas serait préjudiciable pour l'avenir sportif et pour la confiance des troupes phocéennes. Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s'est montré très sévère envers Roberto de Zerbi. Pour l’ancien défenseur de l’OM, l’Italien « se met le feu tout seul » avec un « turnover » excessif des Olympiens cette saison qui a empêché de voir « la meilleure équipe sur le terrain ». Une analyse complètement hors-sujet pour les supporters marseillais sur X, lesquels rappellent les nombreux blessés côté OM.

« Mais qu'est ce qu'il raconte encore une fois ? On a un effectif de 15/16 mecs de haut niveau et y'a 9 blessés. 3 latéraux sur 4, 2 centraux sur 4, 2 milieux, 2 attaquants. Pourquoi il parle de Turnover ? », « C’est un vrai schizophrène ce mec. Il est au courant qu’il y’a 9 absents ou pas ? Je sais pas mais un des trois entre De Zerbi, Longoria ou Benatia a du baiser sa femme car je ne vois aucune explication au seum qu’il a contre l’OM », « C'est pas au genou ou à la hanche qu'il a mal Di Meco. C'est au cerveau. Comment tu veux éviter les changements avec huit blessés ? », pouvait-on lire sur X à propos d'une idole du Vélodrome très contestée désormais.