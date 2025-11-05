ICONSPORT_240417_0074

OM : Les Marseillais taclent violemment Di Meco

OM05 nov. , 9:40
parMehdi Lunay
2
L'Olympique de Marseille connaît un petit coup de moins bien dans les résultats comme dans le jeu. Eric Di Meco juge Roberto de Zerbi responsable à cause d'un coaching défaillant. Une analyse jugée hors-sujet par les supporters marseillais.
Irrésistible pendant un mois, l'Olympique de Marseille était devenu un concurrent très sérieux du Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'était d'autant plus vrai que l'OM a dominé le PSG dans le Classique (1-0). La solide prestation au Real Madrid (défaite 2-1) et le carton contre l'Ajax (4-0) ont confirmé cet état de grâce. Néanmoins, les doutes sont réapparus sur la Canebière ces deux dernières semaines avec trois matchs sans succès toutes compétitions confondues et une victoire étriquée à Auxerre. La lanterne rouge de L1 a sérieusement bousculé les Marseillais samedi soir.

La mauvaise foi de Di Meco irrite

Autant dire que Marseille est sous pression avant de recevoir l'Atalanta. Un faux pas serait préjudiciable pour l'avenir sportif et pour la confiance des troupes phocéennes. Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s'est montré très sévère envers Roberto de Zerbi. Pour l’ancien défenseur de l’OM, l’Italien « se met le feu tout seul » avec un « turnover » excessif des Olympiens cette saison qui a empêché de voir « la meilleure équipe sur le terrain ». Une analyse complètement hors-sujet pour les supporters marseillais sur X, lesquels rappellent les nombreux blessés côté OM. 
« Mais qu'est ce qu'il raconte encore une fois ? On a un effectif de 15/16 mecs de haut niveau et y'a 9 blessés. 3 latéraux sur 4, 2 centraux sur 4, 2 milieux, 2 attaquants. Pourquoi il parle de Turnover ? », « C’est un vrai schizophrène ce mec. Il est au courant qu’il y’a 9 absents ou pas ? Je sais pas mais un des trois entre De Zerbi, Longoria ou Benatia a du baiser sa femme car je ne vois aucune explication au seum qu’il a contre l’OM », « C'est pas au genou ou à la hanche qu'il a mal Di Meco. C'est au cerveau. Comment tu veux éviter les changements avec huit blessés ? », pouvait-on lire sur X à propos d'une idole du Vélodrome très contestée désormais.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?

ICONSPORT_274910_0073
OM

OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises

ICONSPORT_276170_0082
PSG

« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique

ICONSPORT_275905_0009
OL

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

Fil Info

11:40
ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?
11:20
OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises
11:20
« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique
11:00
L'OL convoite un joueur totalement « fou »
10:30
Mbappé reçoit un zéro historique après Liverpool-Madrid
10:00
L'OL offre un superbe cadeau à Didier Deschamps
9:20
PSG : Barcola au bord de la rupture lui aussi ?
9:00
ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

Derniers commentaires

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age

Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

rage en silence

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading