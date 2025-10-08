L'OM devant le PSG, une star de Canal+ y croit

L'Olympique de Marseille ne compte qu'un point de retard sur le Paris Saint-Germain au moment de la trêve internationale. Et sur ce que l'OM a montré depuis le début du mois de septembre, tout ne sera pas si simple que prévu pour le PSG prévient Bertrand Latour qui n'est pas loin de croire à une révolution en Ligue 1.

En battant le Paris Saint-Germain au Vélodrome, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont envoyé un message au club le capitale, cette saison, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont construit une équipe à même de tenir tête plus longtemps que d'habitude aux champions d'Europe et de France. Car cette fois, l' OM ne semble plus vouloir perdre des points contre des équipes plus faibles, comme on a pu le voir samedi dernier à Metz . Alors, au moment de la deuxième trêve internationale, la capacité du club phocéen à être un rival plus que sérieux pour le PSG, et pourquoi pas enfin déboulonner le club parisien, n'est plus une idée folle. Dans le Late Football Club, le journaliste vedette de Canal+, a reconnu que l'Olympique de Marseille l'impressionnait et pouvait vraiment être un très sérieux concurrent. Pour Bertrand Latour, il y a des raisons d'espérer pour l'OM.

L'OM a battu le PSG, cela change tout

Dans l'émission sportive de la chaîne cryptée, Bertrand Latour a justifié sa position avec des arguments qui tiennent la route. « Je ne pensais pas cela il y a un mois, mais Marseille me semble être à un niveau suffisant pour éviter de perdre des points contre des équipes dont le budget est deux fois moins important. Si l’OM a de la marge sur 15 ou 16 équipes de Ligue 1, le PSG vous ne les jouez que deux fois dans l’année et ils ont déjà gagné un match sur deux. A ce compte-là, je ne dirai pas que Marseille sera champion de France, mais je pensais que le championnat joué d’avance avant qu’il ne débute, mais pour moi, même si le PSG est premier, ils ont plus de chance de perdre le championnat qu’au début de la saison », fait remarquer Bertrand Latour. La saison passée, l'Olympique de Marseille avait, il est vrai, perdu de très nombreux points contre des équipes comme Reims, Auxerre et d'autres formations plus faibles.

De la capacité de l'équipe de Roberto De Zerbi à rouler sur les autres équipes de Ligue 1 dépend l'avenir de l'OM cette saison en Championnat. Car face à une formation parisienne qui ne se rate jamais face aux équipes petites et moyennes, le moindre point perdu se paiera au prix fort. Mais en attendant, Marseille est en course pour le titre, et si Bertrand Latour le reconnaît, c'est que cela est vrai.