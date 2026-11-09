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L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer

L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer

OM
parGuillaume Conte
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La Provence a noté sévèrement les joueurs marseillais malgré leur victoire à Lens (1-2) ce dimanche soir. Cinq joueurs n'ont pas la moyenne sur cette rencontre.
Loin d’être parfaite, la formation marseillaise continue néanmoins d’avancer après un début de saison cauchemardesque. Les victoires s’enchainent désormais, et même les supporters les plus optimistes n’auraient pas parié sur trois victoires en sept jours entre Toulouse, Leverkusen et Lens, dont les deux derniers matchs en déplacement.

Garcia et Harit se font torpiller

L’OM monte néanmoins en puissance et se rapproche doucement du podium. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe, souligne La Provence ce lundi. Pour le quotidien local, le résultat du match ne peut pas faire oublier que beaucoup de joueurs sont encore trop justes pour avoir la moyenne. Ainsi, cinq joueurs sur 11 récoltent une note insuffisante pour leur prestation à Bollaert.
Défensivement, Weah (4,5) et surtout Garcia (3,5) n’ont pas convaincu. « Capable de rattraper parfois ses erreurs, comme sur ce tacle autoritaire devant sa surface (8), il en a trop commis pour sortir in fine la tête de l'eau. Volontaire, comme toujours. Imprécis, comme souvent », explique La Provence à propos du Suisse.
Dans le coeur du jeu, le journal provençal estime Nnadi trop juste (4,5) et se montre même très sévère avec un Harit très actif, mais pas toujours en réussite. Le Marocain récolte un 3,5/10 qui sanctionne son match bien différent de celui réalisé contre Toulouse une semaine plus tôt. Sa complicité avec Abdelli, mise en avant contre le TFC, a aussi explosé en vol. Et l’ancien angevin de récolter également un 4,5 en raison de ses « trous d’air » qui font mal à une formation de l’OM qui se veut plus régulière désormais, mais avec encore beaucoup de problèmes à gommer aux yeux du journal marseillais.
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Pour l'instant il ne s'est pas encore imposé .Son dernier match etait bien moyen pourtant on croit en lui

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Harit c'est tout sauf un 10 d'ailleurs il a bien plus souvent joué ailier que 10 par le passé. C'est surtout que c'est un joueur tres inconstant on le sait depuis longtemps

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Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

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