L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer

La Provence a noté sévèrement les joueurs marseillais malgré leur victoire à Lens (1-2) ce dimanche soir. Cinq joueurs n'ont pas la moyenne sur cette rencontre.

Loin d’être parfaite, la formation marseillaise continue néanmoins d’avancer après un début de saison cauchemardesque. Les victoires s’enchainent désormais, et même les supporters les plus optimistes n’auraient pas parié sur trois victoires en sept jours entre Toulouse, Leverkusen et Lens, dont les deux derniers matchs en déplacement.

Garcia et Harit se font torpiller

L’OM monte néanmoins en puissance et se rapproche doucement du podium. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe, souligne La Provence ce lundi. Pour le quotidien local, le résultat du match ne peut pas faire oublier que beaucoup de joueurs sont encore trop justes pour avoir la moyenne. Ainsi, cinq joueurs sur 11 récoltent une note insuffisante pour leur prestation à Bollaert.

Défensivement, Weah (4,5) et surtout Garcia (3,5) n’ont pas convaincu. « Capable de rattraper parfois ses erreurs, comme sur ce tacle autoritaire devant sa surface (8), il en a trop commis pour sortir in fine la tête de l'eau. Volontaire, comme toujours. Imprécis, comme souvent », explique La Provence à propos du Suisse.

Dans le coeur du jeu, le journal provençal estime Nnadi trop juste (4,5) et se montre même très sévère avec un Harit très actif, mais pas toujours en réussite. Le Marocain récolte un 3,5/10 qui sanctionne son match bien différent de celui réalisé contre Toulouse une semaine plus tôt. Sa complicité avec Abdelli, mise en avant contre le TFC, a aussi explosé en vol. Et l’ancien angevin de récolter également un 4,5 en raison de ses « trous d’air » qui font mal à une formation de l’OM qui se veut plus régulière désormais, mais avec encore beaucoup de problèmes à gommer aux yeux du journal marseillais.