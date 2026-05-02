« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

La déroute de l'OM à Nantes a cassé les réseaux sociaux, car cette fois le dernier espoir de se qualifier directement pour la Ligue des champions s'est envolé. Habib Beye et Medhi Benatia sont au coeur de l'ouragan.

Déjà scandalisés par le comportement de leur équipe lors de son précédent déplacement, c'était à Lorient, les fans de l'Olympique de Marseille sont cette fois en furie. Car le désastre vécu à Nantes, contre une formation qui ne connaissait plus le goût de la victoire, a clairement démontré que certains joueurs avaient lâché l'affaire. Mais sur les réseaux sociaux, l'orage n'a pas tardé à éclater. Le compte TeamOM_Officiel, suivi par 394.000 followers, a d'abord réclamé un stade vide pour le dernier match de la saison contre Rennes, avant de cibler plus précisément Habib Beye et encore plus Medhi Benatia. « Habib Beye doit démissionner, et le fossoyeur Benatia de même. Dès ce soir. Aucun compromis. Benatia a choisi un type QUI N'AVAIT ABSOLUMENT RIEN A VOIR avec l'approche de RDZ : les joueurs ont lâché, sont complètement perdus, et l'autre n'a aucune compétence pour gérer un groupe dans cet état. C'est lamentable de bout en bout cette année 2026. C'est lui qui les a choisis, c'est lui qui a fait sa danse du ventre devant McCourt pour partir/rester trahissant sa promesse à RDZ, c'est lui qui a CHOISI et FAIT LE PRESSING pour cette grosse chèvre de Beye. C'est le responsable numéro 1 », s'énerve l'influenceur.

Beye et Benatia poussés dehors par les supporters

Pour certains journalistes et consultants, il est évident que les joueurs marseillais ont ouvertement lâché leur entraîneur sur la pelouse d'une formation relégable et qui, soit dit en passant, a pris six points contre l'OM cette saison. « Beye n'aura pas renversé la table avec l'OM. Il a sa part dans l'echec, et va partir. Mais le pire dans ce cycle c'est bien le cinéma vendu par les dirigeants depuis + de 2 ans. J'ai de la peine pour les fans de l'OM. Ils méritent un projet respectueux de leur identité », fait remarquer Nabil Djellit. Thomas Bonnavent, qui travaille pour un opérateur de paris en ligne, mais également pour la chaîne L'Equipe, pointe aussi du doigt la direction marseillaise : « La Beaujoire et son public qui vont probablement descendre en Ligue 2 qui chantent « mais ils sont où les Marseillais ?! » Voilà l’héritage du staff et de la direction cette saison. On en est là. Bravo à tous. Vous avez écrit l’histoire de l’Olympique de Marseille ». Pour son collègue Walid Acherchour, il n'y a aucune circonstance pour l'Olympique de Marseille : « De Zerbi a laché ce groupe. Ce groupe a lâché De Zerbi. Je ne sais pas dans quel sens, mais la saison s’est terminée le 8 février 2026 après le PSG pour l’OM. Tactiquement on pouvait ne pas aimer, critiquer, mais il y avait une identité et un groupe qui respectait son coach. Sans vouloir le ré-habiliter, il y avait des choses à lui reprocher, mais depuis l’arrivée de Beye l’intensité n’a pas changé, le jeu c’est 0, défensivement je vois pas de progression, offensivement c’est désastreux et personne n’est concerné parce qu’ils sont venus pour lui .»