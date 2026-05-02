L'OM est en crise
Benatia et Beye se font démonter

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

OM02 mai , 17:25
parClaude Dautel
23
La déroute de l'OM à Nantes a cassé les réseaux sociaux, car cette fois le dernier espoir de se qualifier directement pour la Ligue des champions s'est envolé. Habib Beye et Medhi Benatia sont au coeur de l'ouragan.
Déjà scandalisés par le comportement de leur équipe lors de son précédent déplacement, c'était à Lorient, les fans de l'Olympique de Marseille sont cette fois en furie. Car le désastre vécu à Nantes, contre une formation qui ne connaissait plus le goût de la victoire, a clairement démontré que certains joueurs avaient lâché l'affaire. Mais sur les réseaux sociaux, l'orage n'a pas tardé à éclater. Le compte TeamOM_Officiel, suivi par 394.000 followers, a d'abord réclamé un stade vide pour le dernier match de la saison contre Rennes, avant de cibler plus précisément Habib Beye et encore plus Medhi Benatia. « Habib Beye doit démissionner, et le fossoyeur Benatia de même. Dès ce soir. Aucun compromis. Benatia a choisi un type QUI N'AVAIT ABSOLUMENT RIEN A VOIR avec l'approche de RDZ : les joueurs ont lâché, sont complètement perdus, et l'autre n'a aucune compétence pour gérer un groupe dans cet état. C'est lamentable de bout en bout cette année 2026. C'est lui qui les a choisis, c'est lui qui a fait sa danse du ventre devant McCourt pour partir/rester trahissant sa promesse à RDZ, c'est lui qui a CHOISI et FAIT LE PRESSING pour cette grosse chèvre de Beye. C'est le responsable numéro 1 », s'énerve l'influenceur.

Beye et Benatia poussés dehors par les supporters

Pour certains journalistes et consultants, il est évident que les joueurs marseillais ont ouvertement lâché leur entraîneur sur la pelouse d'une formation relégable et qui, soit dit en passant, a pris six points contre l'OM cette saison. « Beye n'aura pas renversé la table avec l'OM. Il a sa part dans l'echec, et va partir. Mais le pire dans ce cycle c'est bien le cinéma vendu par les dirigeants depuis + de 2 ans. J'ai de la peine pour les fans de l'OM. Ils méritent un projet respectueux de leur identité », fait remarquer Nabil Djellit. Thomas Bonnavent, qui travaille pour un opérateur de paris en ligne, mais également pour la chaîne L'Equipe, pointe aussi du doigt la direction marseillaise : « La Beaujoire et son public qui vont probablement descendre en Ligue 2 qui chantent « mais ils sont où les Marseillais ?! » Voilà l’héritage du staff et de la direction cette saison. On en est là. Bravo à tous. Vous avez écrit l’histoire de l’Olympique de Marseille ». Pour son collègue Walid Acherchour, il n'y a aucune circonstance pour l'Olympique de Marseille : « De Zerbi a laché ce groupe. Ce groupe a lâché De Zerbi. Je ne sais pas dans quel sens, mais la saison s’est terminée le 8 février 2026 après le PSG pour l’OM. Tactiquement on pouvait ne pas aimer, critiquer, mais il y avait une identité et un groupe qui respectait son coach. Sans vouloir le ré-habiliter, il y avait des choses à lui reprocher, mais depuis l’arrivée de Beye l’intensité n’a pas changé, le jeu c’est 0, défensivement je vois pas de progression, offensivement c’est désastreux et personne n’est concerné parce qu’ils sont venus pour lui .»
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bravo , bravo , mille fois bravo !

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!

Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

Malchanceux 🤣🤣 il faudrait plutôt dire que les remplaçants ne sont pas au niveau attendu et que les titus font vraiment gaffe à ne pas se blesser… 😏 🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
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14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

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