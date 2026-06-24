Lachuer

Brest a choisi le successeur d’Eric Roy

Brest24 juin , 16:20
parEric Bethsy
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A une semaine de sa reprise programmée le 2 juillet, le Stade Brestois connaît l’identité de son futur entraîneur.
Le club breton, en deuil après le décès de son coach Eric Roy, va privilégier une solution interne, annoncent Ouest-France et L’Equipe. C’est effectivement Julien Lachuer (49 ans) qui prendra les commandes de l’équipe, lui qui était l’adjoint du technicien décédé d’un cancer du pancréas le 17 juin. A noter que Julien Lachuer possède bien le diplôme nécessaire (BEPF). Il avait même assuré un intérim avec Bruno Grougi et Yvan Bourgis après l’éviction de Michel Der Zakarian en octobre 2023.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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5
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6
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