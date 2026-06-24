Brest a choisi le successeur d’Eric Roy

Sinon pour le remplacer on a Matt Turner pour 3M
Ça serait formidable pour l'OM
C'est vrai que faire exploser la masse salariale et accumuler les joueurs, c'est ce que la Direction donne comme efforts depuis plus d'un an...
Par contre, il va devoir souffler. Il ne peut pas enchainer comme ça, Can l'hiver et CdM l'été ! C'est dangereux.
Bien meilleur que Koundé. Sa non titularisation est incompréhensible pour moi.
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Comme on le pressentait, c'est Julien Lachuer qui sera le nouvel entraîneur du Stade Brestois, en remplacement d'Éric Roy, décédé le 17 juin. C'était l'un de ses adjoints depuis janvier 2023. ➡️ l.lequipe.fr/XRe