OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

L'Olympique de Marseille a pris une claque à Nantes samedi après-midi. Ses cadres ont été aux abonnés absents, à commencer par le meilleur buteur Mason Greenwood. Pour Walid Acherchour, il est temps de se débarrasser de lui.

Un naufrage en Loire-Atlantique. Si Nantes n'est pas une ville côtière, l' Olympique de Marseille a quand même trouvé le moyen d'y boire la tasse samedi. Les Phocéens ont été surclassés 3-0 par l'avant-dernier de Ligue 1 . Offensivement comme défensivement, ce fut le néant pour la bande d'Habib Beye. Les cadres de l'équipe phocéenne sont sévèrement critiqués, à commencer par la star du onze Mason Greenwood. Muet à la Beaujoire pour le sixième match de rang en championnat, l'Anglais a traversé le match comme une ombre.

Il massacre l'enfant gâté Greenwood

Aucun sentiment de révolte chez l'ancien joueur de Manchester United. Face au FCN, le meilleur buteur de l'OM cette saison a été apathique. Il a marché sur le terrain, il a râlé auprès de ses partenaires quand il n'était pas servi. Une attitude indigne du leader technique qu'il est. Pour Walid Acherchour, la débâcle nantaise confirme que Greenwood n'a plus rien à faire à Marseille. Dans l'After Foot, il a détruit l'attaquant anglais et son comportement défaillant. Partisan d'une vente du joueur au mercato, il estime même que l'OM sera plus fort sans lui.

« Je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là serait meilleure sans lui l’an prochain. Parce que c’est un leader qui ne fédère pas, c’est un joueur qui n’a pas d’âme comme cette équipe. Habib Beye a peur, c’est son assurance vie. Comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. Tu es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis qu’il va faire la différence. Il a conscience de ce que l’OM a fait pour lui l’été dernier après ses atrocités ?! Il n’a pas conscience d’avoir une dette envers les supporters marseillais ? Ce mec-là chie sur le terrain pendant 90 minutes comme un enfant gâté qui n’a pas eu son jouet à Toys’R’Us », a t-il lâché.

Une analyse très sévère qui oublie vite les 25 buts et 10 passes décisives de l'Anglais cette saison. Sans cela, pas sûr que l'OM aurait pu se mêler à la lutte pour le podium aussi longtemps.