ICONSPORT_365493_0104
Mason Greenwood

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

OM03 mai , 14:30
parMehdi Lunay
4
L'Olympique de Marseille a pris une claque à Nantes samedi après-midi. Ses cadres ont été aux abonnés absents, à commencer par le meilleur buteur Mason Greenwood. Pour Walid Acherchour, il est temps de se débarrasser de lui.
Un naufrage en Loire-Atlantique. Si Nantes n'est pas une ville côtière, l'Olympique de Marseille a quand même trouvé le moyen d'y boire la tasse samedi. Les Phocéens ont été surclassés 3-0 par l'avant-dernier de Ligue 1. Offensivement comme défensivement, ce fut le néant pour la bande d'Habib Beye. Les cadres de l'équipe phocéenne sont sévèrement critiqués, à commencer par la star du onze Mason Greenwood. Muet à la Beaujoire pour le sixième match de rang en championnat, l'Anglais a traversé le match comme une ombre.

Il massacre l'enfant gâté Greenwood

Aucun sentiment de révolte chez l'ancien joueur de Manchester United. Face au FCN, le meilleur buteur de l'OM cette saison a été apathique. Il a marché sur le terrain, il a râlé auprès de ses partenaires quand il n'était pas servi. Une attitude indigne du leader technique qu'il est. Pour Walid Acherchour, la débâcle nantaise confirme que Greenwood n'a plus rien à faire à Marseille. Dans l'After Foot, il a détruit l'attaquant anglais et son comportement défaillant. Partisan d'une vente du joueur au mercato, il estime même que l'OM sera plus fort sans lui.
« Je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là serait meilleure sans lui l’an prochain. Parce que c’est un leader qui ne fédère pas, c’est un joueur qui n’a pas d’âme comme cette équipe. Habib Beye a peur, c’est son assurance vie. Comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. Tu es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis qu’il va faire la différence. Il a conscience de ce que l’OM a fait pour lui l’été dernier après ses atrocités ?! Il n’a pas conscience d’avoir une dette envers les supporters marseillais ? Ce mec-là chie sur le terrain pendant 90 minutes comme un enfant gâté qui n’a pas eu son jouet à Toys’R’Us », a t-il lâché.
Une analyse très sévère qui oublie vite les 25 buts et 10 passes décisives de l'Anglais cette saison. Sans cela, pas sûr que l'OM aurait pu se mêler à la lutte pour le podium aussi longtemps.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365493_0187
Ligue 1

Entrée refusée pour un short, scandale à Nantes-OM

ICONSPORT_278844_0010
OL

OL : Lyon va encore surprendre au mercato

ICONSPORT_365333_0011
Ligue 1

Lille - Le Havre : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_365052_0183
Liga

Real Madrid : Retour sur terre brutal pour Endrick

Fil Info

03 mai , 15:30
Entrée refusée pour un short, scandale à Nantes-OM
03 mai , 15:00
OL : Lyon va encore surprendre au mercato
03 mai , 14:15
Lille - Le Havre : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
03 mai , 14:00
Real Madrid : Retour sur terre brutal pour Endrick
03 mai , 13:30
OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1
03 mai , 13:00
ASSE : Ce joueur déraille encore, ça devient génant
03 mai , 12:40
PSG : Gonçalo Ramos à vendre, Unai Emery s'en mêle
03 mai , 12:20
OL : Sulc propose un deal très culotté à Lyon
03 mai , 12:00
L’OM touche au but, un ailier à 30 ME arrive

Derniers commentaires

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading