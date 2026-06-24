Guillaume Restes à Lille, la boulette de Fabrizio Romano

Le mercato a officiellement ouvert ses portes en Ligue 1, l’occasion pour certains clubs de réaliser de belles ventes. C’est par exemple le cas de Toulouse, qui pourrait vendre Guillaume Restes selon Fabrizio Romano.

Gardien régulier de Ligue 1 depuis plusieurs saisons, Guillaume Restes n’est pas certain de rester à Toulouse la saison prochaine. L’international espoirs français a des courtisans et son a prix a été fixé à 20 millions d’euros bonus inclus par les dirigeants du TFC selon Fabrizio Romano. Spécialiste du mercato et véritable référence dans son domaine depuis plusieurs années, le journaliste italien a néanmoins commis une petite erreur qui a fait sourire sur X. A force de traiter des informations sur le mercato, le créateur du célèbre « Here we go » s’emmêle les pinceaux.

C’est ainsi que sur ses réseaux officiels, Fabrizio Romano a publié son information en mentionnant non pas Toulouse… mais Lille. « Lille fixe un prix de départ pour le talentueux gardien de but français Guillaume Restes à un package de 18/20 M€, primes incluses. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt avec des discussions à venir » a publié le journaliste italien.

Une erreur qui arrive bien sûr à tout le monde mais qui a fait énormément réagir, celle-ci venant de l’un des journalistes les plus suivis du monde du sport avec 28 millions d’abonnés. « Il est Lillois lui maintenant ? C’est plus ce que c’était Fabrizio » ou encore « Il arrive à dire Lille avec l’écusson de Toulouse sur le maillot non bravo c’est fort » peut-on lire sur X, où rien n’est pardonné au journaliste italien.