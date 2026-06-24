L'Atlético met la main sur Alejandro Grimaldo

Quitte à mettre 35M on peut récupérer mikau
remonte sur ton Cheval johnny et jette toi de la falaise
combien a dépensé Mc court pour ne rien gagner trompette??? combien vaut le PSG a l'heure actuel et combien vaut ton club?? pour dire de la merde et chialer tu es un champion
Quelques marseillais
Ouf !
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🚨❤️🤍 Alejandro Grimaldo to Atlético Madrid, here we go! Verbal agreement in place between all parties. Bayer Leverkusen accept final proposal worth over €20m as total package with add-ons. Grimaldo only wanted Atléti, personal terms agreed last week — and deal now in place.