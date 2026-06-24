L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle

L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle

Ligue 224 juin , 17:50
parCorentin Facy
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Les deux premières journées de Ligue 2 seront en multiplex avant un retour à la programmation classique lors de la 3e journée. Sans surprise, BeInSports a décidé de choisir l’ASSE pour sa case du samedi soir.
La saison dernière, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’avaient même plus besoin de regarder la programmation des journées de Ligue 2. De façon quasiment systématique, BeInSports décidait de placer l’ASSE sur sa case prime-time du samedi soir à 20 heures. Pour cette saison 2026-2027, ce sera peut-être différent. Et pour cause, le diffuseur de 100% de la Ligue 2 va maintenant pouvoir compter sur une deuxième locomotive au niveau des audiences avec le FC Nantes.
Cela n’empêche, pour la programmation de la 3e journée, la première dans un format classique après 2 multiplex pour démarrer la saison, BeInSports a misé sur Saint-Etienne le samedi soir. En effet, l’affiche ASSE-Grenoble a été choisie par la chaîne qatarie sur ce créneau le samedi 22 août prochain. De son côté, Nantes disputera son match de la 3e journée de Ligue 2 à domicile face à Rodez le même jour mais à 14 heures.
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