L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle

Les deux premières journées de Ligue 2 seront en multiplex avant un retour à la programmation classique lors de la 3e journée. Sans surprise, BeInSports a décidé de choisir l’ASSE pour sa case du samedi soir.

La saison dernière, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’avaient même plus besoin de regarder la programmation des journées de Ligue 2. De façon quasiment systématique, BeInSports décidait de placer l’ASSE sur sa case prime-time du samedi soir à 20 heures. Pour cette saison 2026-2027, ce sera peut-être différent. Et pour cause, le diffuseur de 100% de la Ligue 2 va maintenant pouvoir compter sur une deuxième locomotive au niveau des audiences avec le FC Nantes