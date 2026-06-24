L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle

Quitte à mettre 35M on peut récupérer mikau
remonte sur ton Cheval johnny et jette toi de la falaise
combien a dépensé Mc court pour ne rien gagner trompette??? combien vaut le PSG a l'heure actuel et combien vaut ton club?? pour dire de la merde et chialer tu es un champion
Quelques marseillais
Ouf !
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🆕 J3 : la programmation est tombée ! #ASSEGF38, le samedi 22 août, à 20h. 🗓️