ICONSPORT_365493_0022

Greenwood a quitté l'OM le 11 février

OM04 mai , 10:00
parNathan Hanini
1
Défait par le FC Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille reste englué dans la crise en cette fin de saison. Les hommes d’Habib Beye ne répondent plus. L’agonie se poursuit et les cadres continuent de plonger à l’image de Mason Greenwood. L’attaquant anglais ne marque plus et vit sa plus longue de disette sous le maillot olympien.
Jusqu’où plongera l’Olympique de Marseille ? Septième du championnat après une nouvelle défaite à Nantes ce samedi (3-0), les hommes d’Habib Beye sont pour l’instant sans compétition européenne la saison prochaine. Dans un projet en déliquescence depuis l’hiver, le club de la cité phocéenne ne sait plus où donner de la tête. L’été risque d’être mouvementé, les départs nombreux, mais avant cela, la saison doit se terminer. Cependant, plusieurs cadres sont sous le feu des critiques. En premier lieu, Mason Greenwood, l’Anglais vit sa plus longue période disette au sein de l’Olympique de Marseille. Muet depuis six matchs, l’ancien joueur de Manchester United n’a plus la tête à Marseille.

Greenwood est à l’arrêt

Ce samedi contre Nantes, le meilleur buteur olympien cette saison a retrouvé une place de titulaire après une petite escapade sur le banc face à Nice. Mais sur la pelouse de la Beaujoire, Greenwood a coulé comme les autres. Un dribble réussi et 17 ballons perdus pendant la rencontre. En dehors du rectangle vert, la relation avec Medhi Benatia a atteint un point de non-retour et la cohabitation avec Habib Beye ne semble pas bien se passer. En conférence de presse avant la rencontre à Nantes, l’ancien technicien de Rennes en a demandé plus « de la part des joueurs plus confirmés, de nos cadres, qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien ce club, de montrer autre chose. » Difficile de penser que Mason Greenwood n’était pas visé. Depuis la nomination d’Habib Beye, l’Anglais n’a inscrit qu’un but (contre Toulouse) et délivré deux passes décisives (face à Metz). Le départ de Roberto De Zerbi a presque sonné le glas de la saison de l’Anglais qui se dirige désormais vers un départ.

Lire aussi

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viréOM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré
Articles Recommandés
ICONSPORT_365059_0254
Premier League

PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki

Lepaul ICONSPORT_365613_0038
Rennes

L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

Neymar privé de Mondial par Carlo Ancelotti
Foot Mondial

Neymar bouscule un coéquipier et dit adieu au Mondial

Mbappé commence à faire douter les supporters
Kylian Mbappé

Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne

Fil Info

04 mai , 11:00
PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki
04 mai , 10:40
L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul
04 mai , 10:20
Neymar bouscule un coéquipier et dit adieu au Mondial
04 mai , 9:40
Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne
04 mai , 9:20
L1 : L'OL cartonne et domine l'équipe type
04 mai , 9:00
ASSE : Les « Bee Gees de Kilmer Sports » n'ont pas peur
04 mai , 8:40
OL : Trop fort mais insupportable, Tolisso créé la polémique
04 mai , 8:20
PSG : Barcola vendu, son agent prépare l'opération
04 mai , 8:00
OM : Furieux, McCourt vire huit joueurs

Derniers commentaires

TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG 3 Bayern 2

PSG : Barcola vendu, son agent prépare l'opération

Il ne partira pas .Il sera remplaçant mercredi vu que Kvara marche sur l'eau.L.E titularisera certainement Doué à droite mais on peut compter sur sa rentree à la 60 ,70 eme

L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

C ' est ses " collégues " qui choississent les nominés , peut-être que les choix sont trop tôt dans la saison mais c'est ainsi ...

Mbappé fait la Une à Madrid, le public l'abandonne

Il y a sa compet cet été. Ferme ton journal Kylian et fais nous rêver.

PSG : Le Bayern jure de ne pas reprendre 5 buts

Marie-Therese ne jurez pas !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading