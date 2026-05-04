Greenwood a quitté l'OM le 11 février

Défait par le FC Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille reste englué dans la crise en cette fin de saison. Les hommes d’Habib Beye ne répondent plus. L’agonie se poursuit et les cadres continuent de plonger à l’image de Mason Greenwood. L’attaquant anglais ne marque plus et vit sa plus longue de disette sous le maillot olympien.

Jusqu’où plongera l’Olympique de Marseille ? Septième du championnat après une nouvelle défaite à Nantes ce samedi (3-0), les hommes d’Habib Beye sont pour l’instant sans compétition européenne la saison prochaine. Dans un projet en déliquescence depuis l’hiver, le club de la cité phocéenne ne sait plus où donner de la tête. L’été risque d’être mouvementé, les départs nombreux, mais avant cela, la saison doit se terminer. Cependant, plusieurs cadres sont sous le feu des critiques. En premier lieu, Mason Greenwood, l’Anglais vit sa plus longue période disette au sein de l’ Olympique de Marseille . Muet depuis six matchs, l’ancien joueur de Manchester United n’a plus la tête à Marseille.

Greenwood est à l’arrêt

Ce samedi contre Nantes, le meilleur buteur olympien cette saison a retrouvé une place de titulaire après une petite escapade sur le banc face à Nice. Mais sur la pelouse de la Beaujoire, Greenwood a coulé comme les autres. Un dribble réussi et 17 ballons perdus pendant la rencontre. En dehors du rectangle vert, la relation avec Medhi Benatia a atteint un point de non-retour et la cohabitation avec Habib Beye ne semble pas bien se passer. En conférence de presse avant la rencontre à Nantes, l’ancien technicien de Rennes en a demandé plus « de la part des joueurs plus confirmés, de nos cadres, qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien ce club, de montrer autre chose. » Difficile de penser que Mason Greenwood n’était pas visé. Depuis la nomination d’Habib Beye, l’Anglais n’a inscrit qu’un but (contre Toulouse) et délivré deux passes décisives (face à Metz). Le départ de Roberto De Zerbi a presque sonné le glas de la saison de l’Anglais qui se dirige désormais vers un départ.