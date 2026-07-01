OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

OM01 juil. , 23:15
parCorentin Facy
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Au milieu des intérêts de la Roma et de Fenerbahçe, l’Atlético de Madrid a fait son arrivée en force dans le dossier Mason Greenwood avec la ferme intention de finaliser le transfert le plus vite possible.
Ce n’est un secret pour aucun supporter marseillais, l’OM cherche à vendre Mason Greenwood au plus vite. Le club phocéen est contraint d’alléger considérablement sa masse salariale et a fait du transfert de son ailier de 24 ans une priorité. Le prix de l’Anglais a été fixé à 55 millions d’euros bonus compris, une somme que la Roma et Fenerbahçe ne sont pas prêts à mettre sur la table pour le moment. Une aubaine pour l’Atlético de Madrid, dont l’intérêt pour Mason Greenwood est évoqué en Espagne depuis plusieurs mois. Les Colchoneros semblaient toutefois en retrait dans ce dossier.
La position du club madrilène a évolué alors que le départ de Julian Alvarez semble à présent inéluctable. L’Equipe confirme que l’Atlético souhaite passer la seconde pour recruter le meilleur buteur de l’OM. Les choses pourraient aller très vite et une issue positive est même susceptible d’intervenir dans les heures qui viennent. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, suivi par 2 millions de followers sur X, des dirigeants de l’Atlético de Madrid vont rencontrer les agents de Mason Greenwood dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'Atlético accélère pour s'offrir Greenwood

En cas d’accord avec le numéro 10 de l’Olympique de Marseille, l’Atlético de Madrid n’hésitera pas à payer les 55 millions d’euros réclamés par le club marseillais afin de griller la concurrence de l’AS Roma et de Fenerbahçe. Les choses pourraient donc aller très vite dans ce dossier, maintenant que l’Atlético de Madrid a fait le choix d’accélérer. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui a promis des ventes à son actionnaire Frank McCourt ainsi qu’à la DNCG lors de son audition la semaine passée. Tout dépend maintenant de Mason Greenwood et de son envie ou non de rejoindre le projet porté par Diego Simeone chez les Colchoneros.

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