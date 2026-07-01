OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

À part Ndombele et Essien on a jamais tiré la valeur réel de nos jeune contrairement à Rennes ou Monaco
Tu peux déjà commencer à écrire comme un adulte avant de traiter les autres de comiques.
Je dis surtt que genesio s’est un habitué de faire des trous de 5matches sans victoire et qu’à Marseille ça ne pardonne pas
31 ans il est pas vieux ! Je suis sur qu’il a baisser son salaire pour intégrer le staff ensuite
5M💪🏼
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