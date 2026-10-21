L'OM rassure la DNCG avec la vente d'Hojbjerg

L'OM rassure la DNCG avec la vente d'Hojbjerg

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parCorentin Facy
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L’éclosion de joueurs tels que Nnadi ou Kamissoko pourrait permettre à l’OM de vendre Hojbjerg plus vite que prévu et ainsi rassurer la DNCG. Le Danois est plus que jamais ciblé par la Juventus Turin.
En difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille a énormément vendu lors du précédent mercato, mais cela risque de ne pas suffire pour se conformer à 100% aux exigences de la DNCG. Le gendarme financier du football français réclame encore des efforts à l’OM pour éviter de lourdes sanctions à l’horizon 2027-2028 comme par exemple un retrait de points. Les joueurs bankables sont par conséquent toujours à vendre et c’est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg à la Juventus dès janvier ?

Proche de signer à Newcastle l’été dernier, le Danois a le plus gros salaire du vestiaire olympien et son départ reste une priorité pour les finances du club. Cela tombe bien, la Stampa révèle ce mercredi que la Juventus Turin, en quête de « joueurs de personnalité », est toujours très intéressée par l’idée de recruter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Une offre pourrait être transmise dès le mois de janvier à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi pour un potentiel transfert de l’ancien joueur de Tottenham.
Avec l’éclosion de jeunes milieux de terrain tels que Nnadi ou Kamissoko, l’OM pourrait se séparer plus facilement d’Hojbjerg et en profiter pour rassurer la DNCG, avant d’autres ventes inévitables l’été prochain (Paixao, Aguerd, Gouiri). Reste maintenant à voir si la Juve et Marseille s’entendront sur le prix d’un potentiel transfert d’Hojbjerg, dont le contrat court jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande se situe à hauteur de 15 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Notons que selon le média italien, Hojbjerg n’est pas le seul joueur évoluant en Ligue 1 à intéresser la Juve, qui lorgne aussi sur Nicolas Tagliafico, en fin de contrat avec l’OL en juin 2027.

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Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!

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