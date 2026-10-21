L'OM rassure la DNCG avec la vente d'Hojbjerg

L’éclosion de joueurs tels que Nnadi ou Kamissoko pourrait permettre à l’OM de vendre Hojbjerg plus vite que prévu et ainsi rassurer la DNCG. Le Danois est plus que jamais ciblé par la Juventus Turin.

Hojbjerg à la Juventus dès janvier ?

Proche de signer à Newcastle l’été dernier, le Danois a le plus gros salaire du vestiaire olympien et son départ reste une priorité pour les finances du club. Cela tombe bien, la Stampa révèle ce mercredi que la Juventus Turin, en quête de « joueurs de personnalité », est toujours très intéressée par l’idée de recruter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Une offre pourrait être transmise dès le mois de janvier à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi pour un potentiel transfert de l’ancien joueur de Tottenham.