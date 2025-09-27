ICONSPORT_271946_0358
Pierre-Emile Hojbjerg

OM : Le Real Madrid a réveillé un monstre

OM27 sept. , 22:30
parCorentin Facy
0
Trop discret depuis le début de la saison, Pierre-Emile Hojbjerg s’est réveillé face au Real Madrid. Depuis le déplacement au Santiago Bernabeu, l’international danois a retrouvé son meilleur niveau.
Avec les départs de Rongier, Rabiot mais aussi Bennacer, l’OM a besoin d’un grand Pierre-Emile Hojbjerg au milieu de terrain. Or depuis le début de la saison, l’international danois était en grosse difficulté. Ses performances contre Rennes, le Paris FC ou encore l’OL ont suscité de vives inquiétudes chez les supporters olympiens. Depuis le déplacement à Madrid et la courte défaite face au Real, tout va mieux néanmoins. L’ancien joueur de Tottenham semble enfin lancé et retrouve peu à peu son meilleur niveau, en atteste son excellent match sur la pelouse de Strasbourg vendredi soir (2-1). A n’en pas douter, l’OM tient enfin son patron du milieu de terrain et cela fait toute la différence selon Thomas Bonnavent du Winamax FC et de La Chaîne L’Equipe.
« La montée en puissance de l’OM, depuis la 2e mi-temps au Bernabeu, coïncide avec la montée en puissance d’un joueur : Hojbjerg. Quand il est à ce niveau de propreté et d’intelligence, ça métamorphose complètement le visage de l’équipe. En revisionnant les matchs, c’est flagrant » a publié le chroniqueur sur X avant de poursuivre. « Le calme technique de Oriley, l’animation des couloirs qui viennent aider dans l’axe. Oui c’est un ensemble mais à titre individuel il est en nette progression. À confirmer sur la séquence à venir qui offrira d’autres contextes de matchs à l’OM » juge Thomas Bonnavent, qui a maintenant hâte de voir si Pierre-Emile Hojbjerg est capable d’enchaîner, y compris face à des adversaires qui offriront des scénarios différents notamment avec des blocs bas. Roberto De Zerbi peut en tout cas se réjouir de revoir l’international danois à son meilleur niveau dans un des rares secteurs de jeu où l’OM ne s’est peut-être pas renforcé cet été avec les nombreux départs et les arrivées de joueurs peu expérimentés (O’Riley, Vermeeren).

Derniers commentaires

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Impeccable !! La première place retrouvée.

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Victoire tranquille mais on risque de reperdre des joueurs.....ca va devenir difficile j espere que la trêve va pas nous crever les survivants

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Je l'avais pas vu pff

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Vraiment top que Lucho donne du temps à ces titis, tout le monde est gagnant ça soulage les cadres et leur permet de se frotter un peu au monde pro

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pour ça on ne change pas nos habitudes 😀

