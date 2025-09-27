nouveaux prix l om met ses supporters en furie velodrome 11 395216

L'OM et l'Ajax se détestent, la sanction tombe

27 sept.
par Eric Bethsy
Avant le match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam mardi, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté. Les supporters néerlandais seront interdits de déplacement dans la cité phocéenne à cause d’incidents entre les deux camps.
Pour son premier match à domicile en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille évoluera dans un stade entièrement ciel et blanc. Les hommes de Roberto De Zerbi affronteront une équipe de l’Ajax Amsterdam privée de ses supporters mardi. A la demande du ministère de l’Intérieur, les fans néerlandais sont officiellement interdis de déplacement au Vélodrome.
« Du lundi 29 septembre 2025 à zéro heure au mardi 30 septembre 2025 à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Ajax Amsterdam ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part », indique l’arrêté ministériel publié vendredi.
Pour expliquer cette mesure généralement prise pour des matchs de Ligue 1, le texte signé par Bruno Retailleau souligne de nombreux incidents provoqués par les supporters de l’Ajax Amsterdam. Ces derniers « sont très fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent (…) manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre. » Objectif, l’arrêté admet aussi que certains fidèles du Vélodrome ne sont pas non plus des anges.

Champions League

30 septembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Ajax
« Lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters de l’OM adoptent fréquemment un comportement violent », peut-on lire dans le document qui revient enfin sur les précédentes confrontations entre les deux équipes durant l’édition 2023-2024 de la Ligue Europe. « Les relations entre supporters de l'OM et de l'Ajax Amsterdam sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ; ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques », se justifie le ministère de l’Intérieur.
5
