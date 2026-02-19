ICONSPORT_312883_0732
Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmes

19 févr. , 19:20
parQuentin Mallet
0
Face à une vague de blessures en attaque, Arsenal regrette le départ d'Ethan Nwaneri, prêté à l'OM depuis le mois de janvier dernier. D'autant que la situation chaotique sur la Canebière n'offre pas des perspectives réjouissantes pour la progression du jeune britannique.
Le 24 janvier dernier, Ethan Nwaneri (18 ans) disputait son premier match avec l'Olympique de Marseille, moins de vingt-quatre heures après son arrivée en prêt en provenance d'Arsenal. Rapidement buteur, il a mené son équipe à la victoire face au RC Lens (3-1). A ce moment-là, l'OM n'avait plus que 5 points de retard sur son adversaire du soir et 7 sur le PSG. Sauf que depuis, c'est la débandade.
Le club sudiste a changé d'entraineur, Pablo Longoria a été déclassé et l'OM accuse un sérieux retard de 12 points sur le leader lensois et 5 sur l'OL pour la troisième place. Une situation chaotique qui agace Arsenal, alors que les Gunners ont pris une vague de forfaits en attaque de plein fouet.

Ethan Nwaneri, le regret d'Arsenal ?

Arsenal fait face à une série de blessures en attaque qui a de quoi laisser quelques regrets concernant le sort d'Ethan Nwaneri. Leandro Trossard, touché face à Wolverhampton ce mercredi, rejoint Kai Havertz et Mikel Merino dans une infirmerie remplie de joueurs offensifs. « Est-ce qu'on a bien fait d'envoyer Ethan en prêt ? C’est facile à dire. Après avoir pris la décision, qui aurait pu prédire que Mikel allait être absent pendant cinq mois, et Kai ? », déclarait Mikel Arteta avant le match de FA Cup contre Wigan dimanche dernier. En parallèle, la situation chaotique à Marseille laisse songeur sur sa capacité à pouvoir progresser, raison initiale pour laquelle il est parti en prêt cet hiver.
Malgré tout, l'arrivée récente d'Habib Beye est censée permettre d'éteindre le feu à la Commanderie. Désormais, le club cherche à se terrer dans le travail et l'humilité en laissant à son nouvel entraineur les moyens de remplir les deux derniers objectifs encore atteignables, la troisième place et la Coupe de France. Et pour cela, Ethan Nwaneri aura tout le temps de montrer son talent, lui qui n'a plus été décisif depuis son premier match au Vélodrome.
E. Nwaneri

E. Nwaneri

EnglandAngleterre Âge 18 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
