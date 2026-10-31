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Le Havre vire Didier Digard

Le Havre
parClaude Dautel
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Au lendemain de la lourde défaite face au Paris SG, les dirigeants du Havre ont décidé de limoger leur entraîneur, Didier Digard.
Avec seulement deux points pris en neuf matchs, le club du Havre est déjà en grand danger. Et visiblement du côté de la direction du club doyen, on estime que l'heure est désormais venue de faire sauter le fusible entraîneur. En effet, L'Equipe annonce que moins de 24 heures après la correction prise par le HAC face au PSG (1-5), Didier Digard a été informé par ses employeurs qu'il n'était plus l'entraîneur du club haut-normand. Une décision prise alors même que le contrat du technicien avait été prolongé en juin dernier pour une saison plus une option sur une année supplémentaire.

Digard venait de prolonger au Havre

Didier Digard était arrivé aux commandes du Havre à l'été 2024 lorsqu'il avait succédé à Luka Elsner. Malgré de faibles moyens financiers, le HAC s'était toujours sauvé sous ses ordres, mais cette fois les dirigeants normands ont visiblement décidé que ce début de saison désastreux nécessitait une réaction brutale et rapide. Pour l'instant, aucun nom n'est évoqué pour remplacer immédiatement Didier Digard. Le week-end prochain, l'équipe havraise se déplacera à Lorient pour essayer de mettre fin à cette série de cinq défaites consécutives. Reste à savoir qui sera sur son banc.
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