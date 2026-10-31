L’OL bien observé, Angers a repéré un piège

Avant leur confrontation au Groupama Stadium dimanche, Angers s’est bien renseigné sur l’Olympique Lyonnais. Le SCO a observé les derniers matchs des Gones, sans s’attarder sur leur récent déplacement dans la capitale.

Difficile de préparer un match face à l’Olympique Lyonnais . Comme beaucoup d’autres pensionnaires de Ligue 1 , l’équipe rhodanienne manque de constance et peut montrer un visage totalement différent d’une rencontre à l’autre. C’est effectivement ce que Stéphane Gilli a pu constater en observant les dernières performances de son futur adversaire. L’entraîneur d’Angers a néanmoins évité de trop s’attarder sur la récente défaite des Gones.

Et pour cause, les hommes de Paulo Fonseca se sont logiquement inclinés sur le terrain du Paris Saint-Germain (2-0) dimanche. Un déplacement pas comme les autres dans notre championnat. « Est-ce que j’ai plus regardé le match de l’OL contre Nice que celui contre Paris ? Bien sûr, a répondu Stéphane Gilli. J’ai regardé Paris, pour le regarder, mais je ne pense pas que ce soit là où l’on tire le meilleur des enseignements des équipes. J’ai regardé ce qu’ils ont fait dans les matchs contre Nice, Lens, Le Havre… Je pense que c’est ce Lyon-là que l’on aura en face de nous. » D’autant que le SCO n’imposera pas la même maîtrise aux Lyonnais.

« On n’est pas le PSG, a confirmé le coach angevin. Quand une équipe joue contre Paris, on ne peut pas voir vraiment ce que fait l’équipe adverse. Donc je l’ai regardé parce que je me devais de le regarder, c’est toujours intéressant mais, oui, c’est plus ce qui s’est passé contre Nice, Le Havre et Lens que l’on va retrouver ce week-end. Sachant que c’est une équipe qui performe à domicile : trois victoires, un nul. Ils ont mis 13 buts, je crois qu’ils en ont mis 10 à domicile. C’est énorme. Ça veut dire que chez eux, ils sont bons et ils marquent des buts. On sait à quoi s’attendre. » De son côté, Angers reste sur trois matchs sans victoire, dont deux lourdes défaites à Brest (5-1) et à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-5).