L’OL bien observé, Angers a repéré un piège

L’OL bien observé, Angers a repéré un piège

OL
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Avant leur confrontation au Groupama Stadium dimanche, Angers s’est bien renseigné sur l’Olympique Lyonnais. Le SCO a observé les derniers matchs des Gones, sans s’attarder sur leur récent déplacement dans la capitale.
Difficile de préparer un match face à l’Olympique Lyonnais. Comme beaucoup d’autres pensionnaires de Ligue 1, l’équipe rhodanienne manque de constance et peut montrer un visage totalement différent d’une rencontre à l’autre. C’est effectivement ce que Stéphane Gilli a pu constater en observant les dernières performances de son futur adversaire. L’entraîneur d’Angers a néanmoins évité de trop s’attarder sur la récente défaite des Gones.

Lire aussi

TV : OL - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?TV : OL - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
Et pour cause, les hommes de Paulo Fonseca se sont logiquement inclinés sur le terrain du Paris Saint-Germain (2-0) dimanche. Un déplacement pas comme les autres dans notre championnat. « Est-ce que j’ai plus regardé le match de l’OL contre Nice que celui contre Paris ? Bien sûr, a répondu Stéphane Gilli. J’ai regardé Paris, pour le regarder, mais je ne pense pas que ce soit là où l’on tire le meilleur des enseignements des équipes. J’ai regardé ce qu’ils ont fait dans les matchs contre Nice, Lens, Le Havre… Je pense que c’est ce Lyon-là que l’on aura en face de nous. » D’autant que le SCO n’imposera pas la même maîtrise aux Lyonnais.
« On n’est pas le PSG, a confirmé le coach angevin. Quand une équipe joue contre Paris, on ne peut pas voir vraiment ce que fait l’équipe adverse. Donc je l’ai regardé parce que je me devais de le regarder, c’est toujours intéressant mais, oui, c’est plus ce qui s’est passé contre Nice, Le Havre et Lens que l’on va retrouver ce week-end. Sachant que c’est une équipe qui performe à domicile : trois victoires, un nul. Ils ont mis 13 buts, je crois qu’ils en ont mis 10 à domicile. C’est énorme. Ça veut dire que chez eux, ils sont bons et ils marquent des buts. On sait à quoi s’attendre. » De son côté, Angers reste sur trois matchs sans victoire, dont deux lourdes défaites à Brest (5-1) et à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-5).
Articles Recommandés
Ol Cest Decide Fonseca Veut Rentrer Au Portugal
OL

OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

Le Havre Confirme La Demission De Son President
Le Havre

Le Havre confirme la démission de son président

Pelissier Au Havre La Rumeur Enfle
Le Havre

Pélissier au Havre, la rumeur enfle

Psg Un Titi Menace De Partir Luis Enrique Cede
PSG

PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

Fil Info

OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal
Le Havre confirme la démission de son président
Pélissier au Havre, la rumeur enfle
PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède
Troyes - Le Mans : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
OL : Paulo Fonseca convoque un groupe avec des surprises
EdF : Andy Diouf assume le pari raté de Zidane
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
OM : Le patron de CMA CGM va racheter un club surprise

Derniers commentaires

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

mico378631 octobre 2026 à 20:53+ 641 Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

Primo, Cherki n'a pas envie d'aller au PSG et ce club prend ses désirs pour des réalités. Gratuit non mais...

PSG : Lucas Hernandez veut prolonger, Paris refuse

Attendons !Il est revenu à un bon niveau mais il faut qu'il confirme

PSG : Le Barça trouve son prochain défenseur, Paris ne va pas aimer

Encore

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading