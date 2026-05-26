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Stade Geoffroy-Guichard

Le Parc des Princes pas encore vendu, l'OL en profite

OL26 mai , 20:40
parMehdi Lunay
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La LFP a publié les très bons chiffres d'affluence dans les stades de Ligue 1. Les clubs français ont battu un record sur la saison écoulée. L'OM domine le classement devant Lyon et le PSG.
Si Ligue1+ peine encore à décoller avec un petit million d'abonnés seulement, les stades français font le plein de leur côté. Plus de 10 millions de personnes ont assisté à un match de Ligue 1 en tribunes sur la saison. C'est un record historique pour le championnat de France. Certains clubs ont plus aidé que d'autres pour établir cette performance. Les cadors du classement sportif sont globalement ceux du classement de l'affluence, à part Monaco. L'Olympique de Marseille domine logiquement mais son dauphin peut surprendre.

L'OL a attiré plus de monde que le PSG

Il s'agit de l'Olympique Lyonnais en effet. Le club rhodanien a réalisé une affluence moyenne supérieure à celle du Paris Saint-Germain, champion de France et d'Europe en titre. Ils étaient 49 848 spectateurs dans le Groupama Stadium en moyenne. En comparaison, le PSG a attiré 47 848 personnes en moyenne au Parc des Princes. La belle saison lyonnaise a évidemment créé un engouement au fil des mois avec des résultats surprenants et une jeune équipe séduisante.
Toutefois, la capacité du Parc OL a beaucoup aidé les Gones à battre les Parisiens. L'enceinte située à Décines-Charpieu possède 11 000 places de plus que celle de la capitale. Si on regarde le taux de remplissage moyen des deux clubs, il est favorable au PSG avec 99% contre 86% pour Lyon. Peu importe pour les dirigeants rhodaniens qui se féliciteront de la belle affluence de leur club, source de revenus non négligeables avec la crise budgétaire à l'OL. Une possible qualification en Ligue des champions pourrait aider Lyon à franchir les 50 000 spectateurs de moyenne la saison prochaine.
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