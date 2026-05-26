Tottenham remercie l’OM du fond du coeur

Parti au bord de la crise de nerfs de l'OM, Roberto De Zerbi a très rapidement rebondi à Tottenham pour sauver les Spurs. Sa cote d'amour à Londres est énorme.

Secoué par son passage à l’Olympique de Marseille , Roberto De Zerbi était à bout de nerfs quand il a décidé de stopper l’aventure en Provence. Parti immédiatement en Italie pour se ressourcer, l’entraineur transalpin a refusé deux approches successives de Tottenham, qu’il comptait rejoindre cet été pour partir d’une base solide. Mais devant l’insistance des Spurs, « RDZ » a fini par prendre les commandes du club londonien à quelques journées de la fin. La suite est connue, avec le rétablissement de Tottenham pour aller chercher son maintien au courage dans les derniers journées.

L’effet De Zerbi est indéniable, puisque les Spurs ont terminé avec 10 points sur les 5 derniers matchs, alors qu’ils n’avaient pas gagné en Premier League depuis le mois de décembre. Un rétablissement spectaculaire qui a valu un bel hommage pour Roberto De Zerbi. Taulier de l’équipe, James Maddison a tenu à faire savoir qu’il fallait remercier l’ancien coach de l’OM d’être arrivé pour sauver la mise.

« Il a changé la mentalité de l'équipe. La passion dont il fait preuve jour après jour a déteint sur les joueurs, et je pense que cela s'est vu lors des dernières rencontres », a souligné l’international anglais sur Sky Sports. Tottenham a toutefois eu le triomphe modeste, car malgré son budget copieux, c’est la deuxième fois consécutive que les Spurs échappent d’aussi peu à la relégation.

Désormais, Roberto De Zerbi va avoir un peu de répit pour préparer la saison prochaine dans des conditions moins sulfureuses que la fin de son aventure à l’OM. Et à Londres, personne ne regrette d’avoir pu solliciter l’Italien plus tôt que prévu grâce à son départ précipité de Marseille.