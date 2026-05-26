Le PSG pousse Chevalier dehors, L'Equipe confirme

Le Paris Saint-Germain est proche de conclure le recrutement d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Une signature surprise qui va une nouvelle fois chambouler la hiérarchie à un poste si instable.

En parallèle de sa préparation pour la finale de la Ligue des champions, qui se disputera ce samedi 30 mai à Budapest face au champion d'Angleterre Arsenal, le Paris Saint-Germain travaille activement sur les contours de son effectif en vue de la saison prochaine. L'été dernier, à la demande de Luis Enrique, le club de la capitale se séparait d'un Gianluigi Donnarumma au sommet de son art pour recruter Lucas Chevalier, plus à l'aise dans son jeu au pied.

Mais bientôt un an plus tard, l'ancien portier du LOSC est sur la touche et relégué au rang de gardien numéro 2, voire 3 derrière Renato Marin. A l'approche du mercato estival, le trio Campos-Enrique-Al Khelaïfi est sur le point de boucler l'arrivée d'un nouveau gardien de but, ce qui viendrait une nouvelle fois chambouler fortement la hiérarchie à ce poste.

Le PSG va recruter un gardien de 18 ans

Comme l'a indiqué L'Equipe, le PSG est très proche de boucler le recrutement d'un gardien de 18 ans dont le nom n'a pas filtré, mais qui serait espagnol. Une telle signature aura logiquement de grosses conséquences : la direction parisienne estime que Renato Marin a un grand avenir au très haut niveau et qu'il pourrait faire office de gardien numéro 2 derrière Matvey Safonov, mais quid de Lucas Chevalier ? Tout porte à croire que si l'ancien gardien des Dogues quitte le club de la capitale lors du mercato estival, le poste de numéro 3 sera grand ouvert. Précisément pour ce nouveau recrutement en cours ?

Reste à savoir si Marin acceptera de passer numéro 2 au PSG et pas titulaire ailleurs, et si Lucas Chevalier trouvera bel et bien une porte de sortie. Car pour l'heure, Paris a trois gardiens professionnels dans son effectif, et deux jeunes portiers de 18 ans en pleines négociations pour la signature de leur premier contrat pro. Encore un gros casse-tête en approche à poste pour lequel le PSG a définitivement du mal à s'accorder.