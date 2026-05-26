Le PSG pousse Chevalier dehors, L'Equipe confirme

T'as vraiment un QI négatif, l'empathie n'est plus suffisant avec un tel spécimen.
merde c est que j arrete pas de repeter!
Pourquoi tu me parles de l etranger, puisque le sujet ce sont les droits tv domestique ? Cette annee il y a eu du suspense a tout les niveaux, titre, place europeenne, maintien et pourtant ligue1 + ne décolle pas, alors que selon le rapport de la ligue les affluences ds les stades n ont jamais ete aussi élevées... De plus on en revient a la bundesliga qui malgres aucun suspense se vend a plus d un Milliard !!!
Pourtant l'ASSE avait un bel avantage avec l'interdiction de déplacement des supporters Niçois. Nice a un petit avantage avec ce match nul. Mais... tout est permis pour le match retour. PS : L'AFP et les médias sont inquiets pour l'ASSE.
Romain Molina est une truffe ! II est tellement à la rue... que la semaine dernière il expliquait le contraire. Mdr
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ℹ️👀 Le PSG est sur le point de boucler le recrutement d'un nouveau gardien de 18 ans dont le nom n'a pas filtré. 👋 Une arrivée liée à un possible départ de Chevalier ? Dans ce cas, le poste de numéro 3 serait ouvert, et le recrutement en cours prendrait alors un tout autre